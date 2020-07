Los actores fueron vistos entrando al mismo hotel en Londres, lo que ha desatado fuertes rumores sobre posible relación entre ambos.

Chris Evans es uno de los solteros más codiciados de Hollywood. Desde que George Clooney sentará cabeza, el actor de 39 años pasó a ocupar el puesto que durante tantos años ostentó Clooney. Pero parece que le ha durado poco. Pues ha sido captado en Londres con la actriz Lily James y los rumores sobre un posible noviazgo no han parado. ¿Será la pareja del verano?

Lo cierto es que este rumor se remonta al 4 de julio, cuando ambos fueron vistos saliendo de un bar en Londres, para luego dirigirse a un famoso hotel de la ciudad. Y ahora, según las imágenes publicadas por el Daily Mail, hemos podido ver a la protagonista de Downton Abbey con un vestido rojo, abrigo negro y tacones rojos, y al actor con un outft negro juntos durante una cita en Londres.

Según el mismo tabloide británico Chris Evans y Lily James se encontraban en un exclusivo club y aproximadamente a la 1 de la mañana tomaron un taxi juntos hacia el Hotel Corinthia donde los dos se bajaron por separado para no levantar sospechas.

Al principio los rumos llamaron mucho la atención porque hay que recordar que en algunas declaraciones, Chris Evans, había asegurado ser un chico independiente y que no le gustaban las relaciones, debido a que no le gustaba sentirse asfixiado. Sin embargo, parece que la edad ha cambiado su manera de pensar y podría estarle dando una oportunidad al amor. "Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación. Siempre he sido un hombre muy independiente. Toda mi vida. Me encanta vivir a mis anchas sin rendir cuentas a nadie".

Lo cierto es que no tenemos claro desde hace cuánto tiempo se conocen James y Evans, tampoco de si son solo amigos o si en realidad existe un romance. Pero eso sí, ambos se siguen en sus cuentas de Instagram y eso en esta época puede significar muchas cosas.