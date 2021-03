Chenoa, David Bustamante... Los 'triunfitos' llegan a Barcelona para despedir a Álex Casademunt

Duro momento para todos.

Se conocieron en la primera edición de 'Operación Triunfo' y desde entonces forjaron una unión que ni el tiempo ni la distancia pudo disolver. Todos y cada uno de los concursantes del que fue el programa más seguido y querido por los telespectadores de nuestro país siguieron estando en contacto los uno con los otros y apoyándose en sus momento más bajos (y también en los más altos).

De ahí que la muerte de Álex Casademunt a los 39 años de edad en un trágico accidente de tráfico en Mataró haya hecho que todos sus compañeros de programa se hayan unido de nuevo para llorar su pérdida. Nuria Fergó, Juan Camus, Natalia, David Bustamante, Chenoa y Manu Tenorio llegaban con gesto serio a la estación de tren de Barcelona para acudir al tanatorio y despedirse de Álex.

Tras conocer la noticia, eran muchos los compañeros que mostraban su dolor a través de las redes sociales. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", escribía David Bisbal.

Rosa López, ganadora de 'Operación Triunfo 1' iba un paso más allá: "La vida, qué coño es la vida? la muerte de las personas que quieres dicen que cojones es la vida... y no aprendemos".

Chenoa, quien muchas veces había demostrado tener verdadera adoración por Álex, escribía lo siguiente: "Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado, pq mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹".

Todos mensajes cargados de cariño y de amor hacia un artista y una persona de gran corazón que deja tras de sí a una niña de dos años, Bruna.