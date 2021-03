Los mensajes de despedida de los compañeros de Operación Triunfo 1 tras la muerte de Álex Casademunt

Chenoa, David Bisbal y Manu Tenorio han sido los primeros en enterarse de la trágica noticia.

María Aguirre

Álex Casademunt ha fallecido en un accidente de moto a los 39 años de edad. La noticia ha sacudido el despertar de todo el país, sobre todo para la generación millennial, para la que la primera edición del concurso musical es parte imborrable de su vida, símbolo de su adolescencia.

Casademunt, que deja una hija de 2 años, era uno de los miembros más carismáticos de Operación Triunfo, y prueba de ello es que ha dejado huella en todos sus excompañeros, que según se han ido enterando de la trágica noticia han querido despedirle en las redes sociales. Los primeros han sido tres pesos pesados de aquella edición de 'OT': Chenoa, David Bisbal y Manu Tenorio.

El primero en manifestarse sobre el fallecimiento de Álex ha sido David Bisbal, que en Twitter ha volcado su pena al enterarse de la noticia en plena madrugada. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad".

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

"Ve tranquilo mi cangrejo, te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado, pq mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros 💔🌹", han sido las palabras que le han salido del corazón a Chenoa para despedirse de Álex.

De las despedidas más personales de todos los compañeros de Álex en 'OT' que ya se han referido a su marcha en las redes sociales han sido las de Mireia y Geno, compañeras suya en el grupo 'Fórmula Abierta', del que también formó parte Javián.

"Te amo hermano mío, siempre estarás porque tu eres música tu eras pasion, eras mi loco quien me daba la vida y quien a veces me la quitaba. Ahora que hacemos con el "manolo"???? Sin ti nada será lo mismo!!! Anoche me arrancaron otro pedazo de mi vida y de mi alma!!", puede leerse en el texto escrito por la que fuera la primera expulsada de la primera edición del famoso talent show.

"Qué te digo yo a ti loco?? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía.. ❤️ Te extrañaremos. Te debo un LO SIENTO. @alex81casademunt #DEP", ha escrito la catalana junto a una galería de imágenes entrañables de sus recuerdos junto a Álex Casademunt.

Verónica Romero, otra de las concursantes que también tuvo muy bien rollo con Álex en el reality -en realidad todos lo tuvieron, solo hay que recordar el drama que fue para el grupo la expulsión de Álex del concurso-, también ha sido muy cariñosa en su despedida.

"Mañaco. Qué suerte la mía haberte conocido. Nadie como tú me hacia reír tanto. Me quedo con tu suavidad, tu sentido del humor y con las miles de mariposas que sentía siempre que te veía y me mirabas con esos ojazos azules. Nunca pensé que te escribiría estas palabras y se me parte el corazón. Ahora eres un ángel revoltoso haciendo reír a otros ángeles. Te amo con todo mi amor. Prepárate universo, que allá va un ser de luz maravilloso ✨✨💫💫🌟🌟 @alex81casademunt 🤍"

Naím Thomas, por su parte, ha reconocido estar en shock. "Me acabo de enterar. Se ha ido muy pronto. Un tío descarado, carismático y brillante por fuera. Una persona sensible y con una calidad humana fuera de lo normal por dentro. Ponía pasión en cualquier cosa que hacía. Se me hace duro hablarte en pasado. Gracias por tanto, Álex. Estoy totalmente en shock...".

Manu Tenorio ha sido otro de los exconcursantes de 'OT' que también ha despedido a Álex a primera hora de la mañana: "Hasta siempre Alex!! Nos quedaremos con esa eterna alegría con la que llenabas cada rincón cada vez que aparecías! Que me gustaba escucharte reír!!. Hace una semanas estuvimos Parra y yo hablando contigo por teléfono , y ahora esto. No me lo creo tío! Mi más sentido pésame a toda la familia. #DepAlexCasademunt", ha escrito.

Un mensaje que va en la línea de lo que sentimos muchas de las personas que nos hemos despertado con esta noticia: incredulidad, además de pena por la marcha repentina de Álex Casademunt, que deja una hija, Bruna, que en abril cumplirá 3 años.

"Que tristeza... me parece increíble que ya no estés... somos una familia y dejas un gran vacío en ella... mi más sincero pésame a su familia, todo mi amor y fuerza... siempre vas a estar en nuestros corazones... hemos vivido tanto juntos... estoy sin palabras", escribía una emocionada Gisela.

Noemí Galera, directora de casting de Gestmusic, también ha reaccionado a la fatal noticia con unas palabras que recuerdan a sus primeros pasos en el famoso concurso de televisión.

Te presentaste al casting con tu tatuaje en el cuello, tu desparpajo, tu sonrisa pícara y nos enamoraste. Así te quiero recordar, Alex. Lleva tu alegría allí donde vayas, aquí la echaremos mucho de menos. 💔#DepAlexCasademunt — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) March 3, 2021

No podía faltar el mensaje de David Bustamante, el que fuera gran amigo en OT1 de Álex Casademunt, con el que cantó su tema más famoso, 'Dos hombres y un destino' -del que se da la casualidad que hace pocos días publicó una versión en solitario el artista cántabro por el 20º aniversario-.