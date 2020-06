Charlize Theron: “Nunca pensé en casarme con Sean Penn”

La actriz desmiente categóricamente los rumores sobre sus supuestos planes de boda con Sean Penn.

“¿Qué? No, eso no es verdad. No hay nada de cierto en eso de que yo dije alguna vez ‘casi me caso con Sean’, eso son tonterías. Nosotros salimos juntos, fue exactamente lo que pasó, salimos juntos. Sí, fue una relación amorosa exclusiva, pero duró apenas un año. Nunca nos fuimos a vivir juntos, ni pensé en casarme con él. Nada de eso”. Con estas palabras Charlize Theron dio por terminada el viejo rumor de que ella y Sean Penn tenían planes de casarse.

Estas declaraciones las dio la actriz sudafricana, que está promocionando su nueva película de Netflix “The Old Guard, al programa radiofónico “The Howard Stern Show”. En cualquier caso, Theron ya ha explicado en numerosas ocasiones que, aunque para algunos resulte incomprensible, pasar por altar jamás ha estado en sus planes. “Nunca he querido casarme. Nunca ha sido algo importante para mí”, insistió.

Pese a estas palabras cuando estaban juntos la actriz dijo sentirse muy enamorada: “Dejando a un lado que es mi compañero, también es el amor de mi vida”, confesaba Theron a la revista Elle. “Yo mismo me sorprendo de estar enamorado”, reconocía por su parte el actor en una entrevista a la revista británica Esquire.

La pareja era ya amigos cuando en 2014 comenzaron a salir. Siete meses después de que se conociera el inicio de su relación, sonaron con fuerza noticias de boda y la idea de tener un hijo. Por entonces la actriz sudafricana revelaba que la relación con Penn surgió “de forma natural”. “Y antes de que me diera cuenta, me había metido en algo que me estaba haciendo la vida mejor. La gente que me quiere puede ver el efecto que esto ha tenido sobre mí”, aseguraba. Cuando rompieron se habló de que ella cortó toda comunicación con él, algo que desmiente. “Acerca del ghosting, literalmente, sigo sin saber qué es”, afirmó la intérprete. Y aclaró: “Teníamos una relación y después no funcionó. Fue decisión de los dos. Así fue”.