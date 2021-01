El carísimo regalo que ha recibido el equipo de 'Keeping Up With the Kardashians'

Tirando la casa por la ventana.

Es de sobra conocido que las Kardashians son muy muy muy ricas. Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner han amasado una auténtica fortuna bajo la tutela de su madre y mánager Kris Jenner. Sin embargo, como todo lo bueno llega a su fin, recientemente el clan anunciaba que el reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians' llegaba a su fin. De hecho, la propia Kris aseguraba que ya no tenía mucho sentido continuar con él ya que sus hijas contaban sus vidas a través de las redes sociales.

Así pues, fue el pasado fin de semana cuando las grabaciones llegaron a su fin de manera oficial y Kim Kardashian compartía en sus Stories sus lágrimas de emoción y tristeza, y brindaba con el equipo por todo lo que habían vivido juntos y las veinte temporadas en las que han trabajado. Sin embargo, y presumiendo de poderío monetario, también les entregaban un regalo a los 30 miembros que conforman la plantilla del equipo. Un reloj Rolex de 10.000 dólares a cada uno.

Kim Kardashian y Kris Jenner, el día y la noche de la fiesta de Tiffany & Co Ver 7 fotos

Un detalle que pone de nuevo de manifiesto que las Kardashian no tienen reparo ninguno a la hora de tener detalles materiales con sus empleados. Además, aseguran que fue Kim Kardashian la que tuvo la idea dado que ahora está muy centrada en su carrera profesional mientras piensa si dar el paso definitivo en su distanciamiento con Kanye West y pedir el divorcio.