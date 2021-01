El final de 'Keeping Up With The Kardashians' ya es una realidad: así ha sido el último día de rodaje

Se ha celebrado el último día de rodaje del show.

La crónica social no se entendería sin el clan Kardashian Jenner, y ello se debe en buena medida al reality de televisión en el que nos han ido contando sus andanzas familiares y su éxito empresarial, 'Keeping Up With The Kardashians'.

Hace unos meses supimos que el show llegaría a su final, pero es ahora cuando esto es ya una realidad porque la propia Kim Kardashian ha confirmado que ha sido el último día de rodaje.

En una serie de stories, la más famosa de las hermanas hasta que las más jóvenes han crecido y le han ido tomando la delantera en Instagram, sobre todo Kylie, la empresaria ha mostrado sus sentimientos encontrados por el final de una etapa que ha durado más de 13 años, desde que se estrenó en octubre de 2007.

"Oficialmente, sollozando. Agradecida por cada segundo", ha escrito sobre una copa de champán en el último de los stories Kim, a modo de brindis y agradecimiento final a todo lo que rodea al programa en cuya despedida, el final de la vigésima temporada, no faltarán su madre Kris, y sus hermanas Kendall, Kylie, Khloe, y Kourtney, como se puede leer en los micrófonos fotografiados por la propia Kim en otra de las imágenes publicadas por ella en su cuenta de Instagram.

De todas ellas, y también de otros personajes claves del clan familiar como su marido, Kanye West, o la nueva generación de Kardashian y Jenner, han elaborado divertidos centros de mesa para la comida de despedida del show. Estos detalles también han sido inmortalizados por Kim, que ha hecho de reportera improvisada de este momento histórico de la televisión norteamericana.

Solo queda saber cuándo se emitirá el último programa de 'Keeping Up With The Kardashians', que no será la última vez que veamos a la familia en la gran pantalla porque ya es oficial desde finales del año pasado que seguirán sus andanzas televisivas dentro del universo Disney.