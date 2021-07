Hace unos días, Bob Odenkirk, actor protagonista de 'Better Call Saul', serie precuela de 'Breaking Bad', sufrió un desmayo mientras rodaba uno de los capítulos. Su hijo, Nate Odenkirk, se ha pronunciado al respecto en su perfil de Twitter y asegura que su padre se encuentra bien y se recuperará pronto.

Al parecer, el actor de 58 años nominado a los Emmy se cayó en el set de rodaje en Albuquerque, Nuevo México, según confirmaron sus representantes.

TMZ reveló que los miembros del equipo de rodaje fueron quienes llamaron a la ambulancia a las 11:34 am del pasado martes. No se ha conseguido verificar si Bob estaba consciente cuando llegó al hospital.

"Podemos confirmar que Bob está en condición estable después de experimentar un incidente relacionado con el corazón", dice el comunicado emitido por los representantes de Odenkirk. "A él y a su familia les gustaría expresar su agradecimiento a los increíbles médicos y enfermeras que le atienden, así como al reparto de la serie, el equipo y los productores que han permanecido a su lado", continúa. Y concluye: "Los Odenkirk también quieren agradecer a todo el mundo la avalancha de buenos deseos y piden que se respete su privacidad en este momento en que Bob se está recuperando".

Bob Odenkirk interpretó al abogado Saul Goodman en la serie de AMC 'Breaking Bad'. Tal fue el éxito de la producción y de este personaje en concreto, que el canal decidió sacar la precuela 'Better Call Saul' centrada en la vida previa del abogado Jimmy McGill y creada por Vince Gilligan (creador de 'Breaking Bad’) y Peter Gould (uno de los productores de la misma serie). La acción se ubica en el año 2002, seis años antes de que aparezca en 'Breaking Bad' rebautizado como Saul Goodman y transformado en un criminal. En esta precuela estrenada en 2005, Odenkirk interpreta a un abogado que defiende a narcotraficantes y otros criminales.

Muchos actores y amigos del actor han mostrado su apoyo en redes sociales y han podido respirar tranquilos tras conocer la noticia de que Bob estaba estable y en proceso de recuperación.

Entre ellos, Bryan Cranston, quien interpreta a Mr. White en 'Breaking Bad', ha querido homenajearle en su perfil de Instagram y pedir oraciones por su recuperación. "Hoy me he despertado con una noticia que me ha tenido angustiado toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk, se desmayó anoche en el set de Better Call Saul. Está en el hospital en Albuquerque y recibiendo la atención médica que necesita, pero el público todavía no conoce su condición. Por favor, tomad un momento en vuestro día para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones, gracias", es el texto con el que Cranston acompaña la imagen.

I will share what I know when I can but Bob is one of the strongest people I know both physically and spiritually. He WILL get through this.