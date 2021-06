Billie Elish pide perdón por sus burlas racistas contra la comunidad china

La joven cantante fue acusada de racismo por un vídeo que grabó cuando tenía 13 años en el que aparentemente se "burla" de la comunidad asiática.

Internet no perdona y tiene memoria, más de la que muchos quisieran que tuviera. La última en enfrentarse a una fuerte polémica por la filtración de un audio viejo y muy desafortunado debido a sus comentarios racistas ha sido Billie Elish.

Hace unas semanas se filtraban uno vídeos en TikTok donde se escuchaba a Billie Eilish hablar en tono despectivo de la comunidad asiática. En él, se veía a una Billie Eilish adolescente imitar en tono de burla el acento asiático y referirse a ellos con el término 'chink', una palabra muy despectiva para la comunidad china.

u guys know even if u dont think billie eilish is queerbaiting she is literally l racist and u shouldn’t support her right????? pic.twitter.com/pIZ5QpYBx1 — ceo of makoann (@choerriluvr) June 15, 2021

Tras la polémica que ha provocado la filtración de estos vídeos, la cantante se ha visto obligada a pedir perdón. "Me están etiquetando de algo que no soy", empieza el comunicado con el que la joven busca poner el contexto la situación y disculparse por sus palabras ofensivas. "Hay un vídeo mío, de cuando tenía 13 o 14 años, circulando por ahí, donde digo una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era despectiva y utilizada contra los miembros de la comunidad asiática", continúa.

Billie Eilish asegura ser consciente de que esos comportamientos de hace unos años podrían resultar hirientes para algunas personas, por ello no pretende excusarlo sino disculparse. "Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar porque alguna vez fui capaz de pronunciar esa palabra", explica la cantante.

Con estas declaraciones, la cantante busca dejar claro que en ningún momento utilizó dicho término a modo de insulto y, además, añadía que el tono de burla que empleaba en otro de los clips filtrados no tenía nada que ver con el acento chino. "En otro vídeo se me ve diciendo tonterías con una voz impostada, algo que he hecho toda mi vida cuando he hablado con mascotas, amigos y familiares (...) No es, en ningún caso, una imitación de nadie, de ningún idioma, acento, o cultura", sentencia.

Aunque el origen del vídeo aún se desconoce, ya le ha ocasionado varios dolores de cabeza a la estrella juvenil. De hecho, en China se ha pedido que se veten las canciones de la cantante.

Para finalizar el comunicado, Eilish recalcó esa idea de no pretender excusarse por sus actos ni justificarlos con su edad de entonces: "Independientemente de cómo se interpretó, me rompe el corazón que ahora esté siendo etiquetada de una manera que podría causar dolor a las personas que lo escuchen. Siempre he trabajado duro para usar mi plataforma y luchar por la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. Todos necesitamos seguir conversando, escuchando y aprendiendo. Gracias por tomaros tiempo para leer esto", finaliza la intérprete de 'Bad Guy'.