Andrés Velencoso tiene nueva novia: se llama Paula Gómez y es presentadora y actriz

El verano nos sorprendió con una pareja que no esperábamos, la de Andrés Velencoso y Lara Álvarez. Pero fue tan sorprendente como breve porque, tan solo unas semanas después de que supiéramos de esta relación, rompieron. Se habló mucho durante unos días sobre una segunda oportunidad pero no solo no se reconciliaron, sino que cada uno ha rehecho su vida sentimental.

Primero supimos que la presentadora había empezado una nueva relación, y ahora ha sido la revista ¡Hola! la que ha publicado en exclusiva quién es la mujer con la que el modelo y actor -saldrá en la cuarta temporada de 'Élite-, se ha reencontrado con el amor una vez más.

Se llama Paula Gómez, y como él, también trabaja como modelo y actriz, así como presentadora en televisión.

Las fotografía de ambos publicadas por la revista confirman que ya tenemos la primera pareja mediática del otoño, si bien Paula no es tan conocida mediáticamente como la mencionada Lara Álvarez, Úrsula Corberó o Kylie Minogue, algunas de las mujeres famosas que han compartido su vida personal con el catalán en el pasado.

De Paula Gómez sabemos que es gaditana y que además de trabajar en distintas campañas publicitarias lo hace como presentadora en la madrugada de Mega, tal y como confirma ella misma en su perfil de Instagram, donde también hace referencia a su trabajo como modelo y actriz.

En su perfil, donde cuenta con casi 10 000 seguidores, también se la ve a menudo disfrutar de las preciosas playas de su tierra, Cádiz, pero es muy probable que su cuenta se empiece a llenar de fotos también muy pronto tomadas en las playas mediterráneas azul turquesa de Tossa de Mar, tierra natal del modelo, paraíso en el que suele pasar buena parte de su tiempo libre.

Sin conocer todavía nada más de su relación -de hecho, ni siquiera han confirmado aún de forma oficial su historia de amor-, ya sabemos que les une su pasión por el mar además de su trabajo.

Les deseamos todo lo mejor a ambos en esta aventura personal conjunta que acaban de iniciar.