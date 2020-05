Se veía venir.

Que no pase un año sin un embarazo Kardashian. Ah, bueno, esperad, que en 2019 no tuvimos ninguno. Cierto. Bueno, pues entonces que no pasen dos años sin que las Kardashian se animen a seguir ampliando la familia. Con los tres churumbeles de Kourtney Kardashian, los cuatro de Kim Kardashian, los dos que tienen Kylie Jenner y Khloé Kardashian (uno cada una) y el que tiene Rob Kardashian (Dream) eso da un total de 10 nietos en total para Kris Jenner. ¡Casi nada!

Sin embargo, parece que una de sus hijas tiene muy claro que no piensa renunciar a darle un hermanito a.... ¡True Thompson! Efectivamente. Se dice, se comenta, se rumorea por las colinas de Hollywood que Khloé podría estar embarazada. ¿De quién? Pues aquí viene el salseo bueno. Khloé ya confesó en 'Keeping Up With the Kardashians' que se estaba planteando pedirle a Tristan Thompson, su expareja y padre de True, que le prestara su 'semilla'.

"He estado consultando con varios expertos para encontrar un donante de esperma para inseminarme y.... bueno, puede que tenga ya un donante. Hablé con Tristan y bueno, sé que podría resultar raro porque ya no estamos juntos, pero creo que sería la mejor opción", les decía a sus hermanas durante una intensa conversación.

Ahora, y después de que sus fans hayan notado que la socialité ha dejado de mostrar imágenes de cuerpo entero recientes, muchos se preguntan si habrá dado el paso. Tendría todo el sentido del mundo, ya que hace pocas semanas se filtró que Tristan había aceptado su petición de ser su donante de esperma y Khloé siempre expresó su deseo de que sus hijos contasen con el mismo padre, aún no estando con él.

Solo el tiempo dirá si este 2020 nos traerá un nuevo embarazo Kardashian, siempre y cuando decidan hacerlo público y no jugar al despiste. Conociéndolas, seguramente jugarán al despiste. Todo sea por el reality familiar.