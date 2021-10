La cantante es portada de la revista ‘Vogue’ en Reino Unido y EEUU

Noelia Murillo

Ya han pasado casi seis años desde que Adele publicó su último álbum de estudio, ‘25’. Tras este largo, en el que se incluye la famosa canción ‘Hello’, la nueva estrella del soul desapareció por completo y nos dejó con la incógnita de saber cuál iba a ser el próximo camino que iba a tomar tanto a nivel personal como a nivel profesional.

En estos años, ha ido dejando alguna pista sobre cuál era su situación actual y su llamativa pérdida de peso ha sido uno de los motivos por los que su público estaba deseando su regreso. Este miércoles tuvo lugar ese momento, en el que la cantante de ‘Rolling In The Deep’ publicaba un fragmento de su nueva canción.

Según publicó en su cuenta de Instagram, esta llevara por nombre ‘Easy On Me’ y podremos escucharla completa el próximo 15 de octubre, fecha en la que está previsto su lanzamiento mundial. Mientras tanto, solo podemos conformarnos con los primeros 15 segundos de esta, en la que se escucha el piano que aparece habitualmente en las baladas de la artista.

Si bien es cierto que su estilo musical no parece haberse modificado por completo, no podemos decir lo mismo de aquello que va más allá del plano profesional. Adele se ha sincerado para la revista ‘Vogue’, de la que será portada en noviembre tanto en su edición británica como estadounidense y ha contado todo aquello que le ha afectado personalmente durante este tiempo.

En esta entrevista no falta una mención a su gran cambio físico y los casi 50 kilos que ha bajado. “Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta al ejercicio. Hago ejercicio entre dos y tres veces diarias”, ha confesado la cantante.

-El corazón de Adele, ocupado por el agente deportivo Rich Paul

-Adele hace oficial su noviazgo con este vestido

Esta transformación física se ha materializado en instantáneas que han sido muy comentadas. Entre ellas, una en la que aparece con un vestido ajustado amarillo en formato corsé mérito de Vivienne Westwood. Se trata de una pieza de alta costura de crepé de seda y tul que sin duda ofrece la visión positiva de Adele sobre su propia imagen actual.

Dior y Dolce & Gabbana son las otras firmas en las que ha confiado la cantante para ofrecer su mejor versión en dicha publicación, donde también se ha sincerado sobre su anterior pareja, Simon Konecki. En esta entrevista, Adele ha confesado que fue ella quien rompió la relación con el padre de su único hijo, Angelo.

“Estaba avergonzada por aquello de no poder hacer que funcione. A las mujeres nos han entrenado para seguir intentándolo a pesar de que no sea así, incluso por las películas que hemos visto de pequeñas. En ese momento, se me rompió el corazón”, ha recordado con tristeza. No obstante, ahora tiene una nueva ilusión con Rich Paul: “Estamos muy contentos. Es tan jodidamente divertido e inteligente…”, ha asegurado.