El abrigo de las rebajas de Zara con el que María Pombo ha afrontado la histórica nevada en Madrid

¿Lo malo? Está agotadísimo.

María Pombo ha pasado sus primeras horas separada de su pequeño, Martín, nacido hace a finales del año pasado, para disfrutar de un paseo junto a su marido, Pablo Castellano, por las calles de Madrid antes de que volvieran intransitables por la nieve.

La influencer ha lucido un lookazo para la ocasión: gorro de lana, vaqueros rotos en la rodilla y con lo bajos abiertos a lo Victoria Beckham -muy dosmileros-, botines con tachuelas en color negro y todo ello rematado con un elegante abrigo de Zara que nos encanta... pero no sabemos si es lo suficientemente calentito para la que está cayendo en la capital.

El abrigo en cuestión, en color arena, a medio camino entre el blanco roto y la gama más clarita de los tonos tierra, es recto, de largo tres cuartos y de cierre cruzado, con grandes botones negros a juego con los que decoran los puños de la pieza. Es precioso, la verdad, y si no fuera porque solo es posible salir a la calle con ropa de nieve, nos lo pondríamos desde hoy mismo.

Quizá tú tengas más suerte si no resides en Madrid o alrededores, donde la nieve no es un problema estos días, porque la verdad es que no puede ser más bonito -y también versátil, ya que puedes llevarlo hasta con deportivas-, como ves en las fotos de María Pombo, que lo ha lucido abierto, dejando a la vista un jersey de punto debajo del mismo.

El abrigo, fabricado con mezcla de lana y que destaca también por los hombros marcados de su silueta, está a la venta en la tienda online de Zara por 39,99 euros, diez euros menos de su precio original.

Desgraciadamente se encuentra agotado en todas las tallas en las que elabora, así que si quieres hacerte con él tendrás que estar atenta para ver si hay suerte y la joya de la corona de Inditex repone existencias.