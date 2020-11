La blazer más especial es de color rojo, presume de mangas y la ha llevado Kate Middleton

La duquesa de Cambridge ha sabido dar con este clásico en una versión diferente.

¡Lo que nos gusta un traje rojo! Ha pasado a ser un básico en nuestro armario por varios motivos, entre ellos lo bien que sienta y la versatilidad que ofrece. Pero claro, para cumplir con estos dos objetivos y poder lucirlo con orgullo tanto con zapatos de tacón como con zapatillas, necesitas encontrar con un modelo que esté a la altura.

Los hay sencillos -minimalistas y de líneas rectas- y los hay más originales, que apuesten por siluetas más rompedoras e incluyan detalles especiales. En el segundo grupo incluiríamos el que acaba de lucir Kate Middleton en un video compartido por el Palacio de Kensington en las últimas horas.

En dicha publicación sobre la exposición Hold Still que han visitado más de 5,2 millones personas a través de la página web de la National Portrait Gallery, la duquesa de Cambridge aparece agradeciendo a todos los que enviaron una fotografía al proyecto y lo hace enfundada en un dos piezas en un intenso tono carmesí que corrobora todo lo que te hemos contado sobre este tipo de trajes.

El look escogido por Kate Middleton es de lo más sobrio -americana y top liso blanco tan solo adornado con un fino colgante dorado de pequeñas monedas- de no ser por las espectaculares mangas de las que presume la chaqueta. Y es que al atractivo color se une el abullonado en la zona de las hombreras, un plus de originalidad que siempre se agradece en piezas que no siempre tienen por qué pecar de simples.

Un extra que sin duda hace ganar en sofisticación -además de alargar el cuerpo porque añade unos centímetros de más lo cual crea un efecto estilizador de lo más potente- que no es tan fácil de encontrar en este tipo de prendas.

Lamentablemente no hemos encontrado quién está detrás del diseño de la duquesa de Cambridge pero sí que tenemos algunas alternativas interesantes con las que tratar de conseguir el mismo resultado este otoño.