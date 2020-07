La falda midi de Nuria Roca ante la que también se han rendido Chenoa y Marta Hazas

Tres formas de llevar una misma pieza.

Muchas veces te insistimos en la versatilidad de una prenda solo con la palabra, sin tener ejemplos gráficos que apoyen nuestra teoría, pero no es el caso de la falda midi de la que te vamos a hablar. Con apenas una semana de diferencia la han llevado Marta Hazas primero y Chenoa y Nuria Roca después. Dos de ellas de formas completamente distintas y, la verdad, no sabríamos con cuál quedarnos, así que nos quedamos con la falda que es lo importante, porque una vez la tengas en tu armario podrás llevarla de todas las maneras que se te ocurran, incluidas las que nos han mostrado la actriz, la cantante y la presentadora.

La falda en cuestión es de la firma Smile, y tiene fundamentalmente dos detalles que la hacen especial: un color verde muy especial, lleno de vida y alegría, y el divertidísimo estampado de caballos.

Si quieres resaltas más si cabe este último detalle, la mejor opción para combinarla es como lo hicieron Chenoa y Marta Hazas, con un cropped top a juego, con idéntico estampado, al estilo del último look de Paula Echavarría en Marbella.

En cambio, si te apetece darle otro aire, menos tropical y quizá mas urbano, puedes optar por romper en mil pedazos el equilibrio cromático, tal y como lo ha hecho Nuria Roca, que ha optado por llevar la falda con un blusa morada, un bolso amarillo y unas sandalias marrones de tacón.

Un outfit no apto para mujeres fieles a un estilo en el cual el todo tenga un sentido cromático. La valenciana es una maestra en todo lo contrario, construir lookazos en los que, por separado, no parezcan tener mucho en común las prendas que luego combina con éxito.

Prueba de que tiene un estilo personal con buen gusto es que la propia Marta Hazas le ha reconocido en la publicación del look en Instagram que le encanta cómo queda así la falda que ella había llevado días antes. "Me gusta también la falda así. Me influyes, tía", le ha escrito cariñosamente a su compañera en 'El Hormiguero'.

La falda, por cierto, se vende rebajada en la tienda online de Smile por un precio de 54,90 euros, diez menos que su valor original.