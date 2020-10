Este es el mejor sérum de retinol del año, ¡y vale menos de 20 euros!

¿Todavía no has incorporado el retinol en tu rutina de belleza diaria? Te contamos por qué debes hacerlo ya.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

El retinol es uno de los ingredientes antiedad más potentes que existen, ya que no tiene rival a la hora de eliminar los signos de la edad de nuestra piel. Es un derivado de la vitamina A, tiene un montón de propiedades antioxidantes y aporta muchísimos beneficios a la piel, especialmente en materia de anti envejecimiento.

Su función principal es proteger las células de la oxidación y los radicales libres, y por eso el retinol es tan efectivo a la hora de evitar la aparición de arrugas, líneas de expresión y otros signos del envejecimiento. Además, fomenta la producción natural de colágeno y ácido hialurónico en nuestra piel, algo que nuestro organismo va dejando de hacer poco a poco a partir de los 25 años.

También es muy efectivo contra las manchas y las ojeras por la regeneración celular que provoca en las zona, lo que ayuda a difuminarlas y a dejar un tono homogéneo en la piel.

Sin embargo, al ser un ingrediente tan potente no puede utilizarse a la ligera, especialmente si tienes la piel sensible o atópica, por lo que tendrás que consultar con tu dermatólogo para que él te indique, en caso de tener alguna de estas afecciones en la piel, qué concentración de retinol no debes superar en tus cosméticos.

Otra cosa que debes saber es que es fotosensible, por lo que lo mejor es aplicarlo en tu rutina de noche o asegurarte de usar siempre protector solar encima y no exponerte directamente a la radiación solar después de usarlo.

Lo mejor es introducirlo poco a poco en tu rutina, aplicándolo unas 2 veces por semana al principio, e ir aumentando la frecuencia con el paso de las semanas para que nuestra piel se vaya acostumbrando a él.

Una vez que conoces todos los beneficios de este principio activo, te vamos a presentar el producto ganador del premio al mejor sérum de retinol según los usuarios de Amazon, el sérum facial de retinol orgánico de Satin Naturel. Es 100% vegano, y en su fórmula, además de retinol incluye vitamina C y ácido hialurónico. Tiene un sistema de liberación sostenida con un complejo de 25% de vitamina C, que mejora la luminosidad de la piel, la suaviza y difumina las arrugas, a la vez que aumenta la tasa de producción de colágeno gracias al ácido hialurónico y a la acetilglucosamina, que promueven un rejuvenecimiento reforzado.

Más de 4.200 opiniones positivas lo avalan como el mejor del año en su categoría, alcanzando casi la máxima puntuación posible en la web (5 estrellas).

¿Lo mejor? Cuesta menos de 20 euros por lo que no tendrás que rascarte demasiado el bolsillo para hacerte con él y poder probar en tu propia piel su eficacia. Por si estás interesada en la firma, esta marca también cuenta con más sérums muy recomendados en la plataforma, como este de vitamina C o este de ácido hialurónico.