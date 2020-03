Y esta solo es una de las tres propuestas caseras con las que seguir mimándote durante la cuarentena.

Si tu piel tiene manchas y te sobran ciertos alimentos en tu nevera, haz de saber que tenemos la solución perfecta a modo de mascarilla casera (revelada por la Doctora María José Martínez de Archangela) con la que obtendrás unos resultados visibles queriendo recomendársela a todas tus amigas.

Y es que, que levante la mano quien no está aprovechando esta cuarentena para mimarse tanto como siempre había deseado. Seguro que es el caso de la mayoría de nosotras. Desde que empezase el confinamiento provocado por el Covid-19, parece que al fin hemos descubierto una afición secreta por el deporte con ejercicios para el que no se requieren materiales profesionales al mismo tiempo que hemos dado también con la gran cocinera (y repostera) que había en nosotras. Hasta llegar ahora a dar con toda una experta gurú de belleza de la que no querrás despedirte nunca y que potenciarás a base de productos naturales.

Y si en una de ellas te convertirás es una afirmación que corre a nuestra cuenta y en la que bien nos respaldamos gracias a la receta de una mascarilla casera creada con esos mismos alimentos que estos días atrás has utilizado para dar con el bizcocho más rico que habías probado hasta entonces. Así, miel, unas gotas de limón y unas cucharaditas de yogur son más que suficiente para dar con ese mejunje milagroso que tras aplicarlo en el rostro y dejarlo actuar durante quince minutos se convertirá en un imprescindible de tu mejor rutina semanal.

Si la vas a llevar a cabo, también haz de saber que tras retirar el producto con movimientos circulares masajeando suavemente la piel, hay un plus que puedes incorporar: friccionar la cara con unas rodajas de patata para potenciar así aún más el resultado, ya que esta depura, hidrata y lucha frente a la coloración irregular de la piel. Una solución eficaz y asequible que además te hará desconectar de la rutina. Una acción para la que, por supuesto, tenemos dos recetas más que podrás alternar semanalmente.

MASCARILLA EXFOLIANTE Y NUTRITIVA PARA EL ROSTRO

Se trata de una fórmula a la que te volverás adicta. Para ella necesitas levadura de cerveza en escamas, unos pétalos de rosa secos y triturados y una infusión de lavanda a los que debes añadir además unas gotas de aceite de germen de trigo virgen (también sirve aceite de oliva virgen). Esta mezcla se trata más bien de un exfoliante nutritivo y tonificante cuyo resultado podrás culminar con unas rodajas de pepino encargadas de cerrar el poro, unificar el tono y dejar un cutis fresco y terso.

MASCARILLA CORPORAL PARA PIELES DESHIDRATADAS

Apta para rostro y cuerpo, tu loción de crema casera corre a cargo de un aguacate maduro triturado al que solamente tendrás que añadir unas gotas de limón y un chorro de aceite. Para un uso correcto debes cubrir con ella todo tu cuerpo y dejar que actúe durante unos quince minutos para luego pasar directa a la ducha y aplicar más tarde tu hidratante habitual.

Todo ello nos lleva finalmente a tres recetas naturales fáciles de elaborar para las que apenas se necesitan paciencia y con las que obtendrás unos resultados que te obligarán a no querer prescindir de ellas nunca más, palabra de Woman.es.