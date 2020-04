Heidi Klum aplica todos los días una crema hidratante de Sephora que cuesta 20 euros y deja la piel tan suave como si fuera terciopelo, ¡pero qué maravilla!

Además tiene efecto rejuvenecedor.

La mayoría, cuando pensamos en los productos de belleza que usan las famosas, nos imaginamos que todo lo que aplican en el rostro es puro lujo, pero no, no siempre es así. Aunque tienen a su alcance los mejores cosméticos (y más caros), no siempre los usan y prefieren otros más económicos. Meghan Markle confesó en una entrevista que su crema reafirmante favorita es de Nivea y se vende en el supermercado (no supera los 5€) y ahora ha sido Heidi Klum quien ha revelado que usa una crema hidratante que está a la venta en Sephora y que solo cuesta 20€.

Según ha confesado en el programa ‘Today’, usa la crema hidratante de suero de leche de Mario Badescu que está a la venta en la web de Sephora por 20,55€. “La uso para la cara. Es muy ligera ”, contó en el programa de televisión sobre la crema de la icónica marca de belleza. “Cuando uso cremas muy grasas, ‘exploto’ en granos”, reconoce. Y lo que más le gusta de esta crema es que “no obstruye los poros” y precisamente por eso lleva años usándola.

La crema hidratante de suero de leche de Mario Badescu no solo hidrata la piel, también la rejuvenece gracias a que está enriquecida con ácidos lácticos. Además tiene un aroma muy dulce. Ahora ya entendemos cómo tiene ese cutis la modelo alemana. Eso sí, si te la vas a poner tanto para estar en casa como para salir a la calle, no te olvides de aplicar el protector solar porque no lo contiene.