¿Hacerse un lifting de pestañas en casa? Sí, ahora es posible con este set

¿Tienes las pestañas cortas y finas, pero quieres poder ponerle solución tú misma desde casa y sin acudir a ningún salón de belleza? No hay problema. Te contamos cómo puedes hacerte un lifting de pestañas tú misma y conseguir resultados profesionales sin moverte del sofá.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA | WOMAN.ES

Tanto si por las mañanas al maquillarte no tienes tiempo de utilizar un rizador de pestañas, como si lo has probado todo y ya no saber como conseguir que la curvatura les dure hasta la noche, seguramente se te haya pasado por la cabeza recurrir a un lifting de pestañas. Sin embargo, si tu presupuesto es ajustado y tienes maña para los rituales de belleza DIY, una muy buena opción puede ser hacerte con un kit casero con el que podrás realizar este tratamiento sin salir de casa y por mucho menos dinero. Te contamos cómo.

Con el kit de lifting de pestañas de Luckyfine, puedes conseguir resultados profesionales que duran hasta ocho semanas, y por menos de 20 euros. Se puede encontrar en Amazon y, pese a que hay muchas otras opciones en el mercado, esta es la que mejores valoraciones y relación calidad precio tiene.

Así es como funciona:

1. Primero, limpia tus pestañas con el limpiador de Luckyfine.

2. A continuación, cubre la zona de la ojera con las almohadillas oculares y pega las almohadillas de silicona en el párpado superior.

3. Aplica el pegamento en las pestañas y las almohadillas de silicona.

4. Cepilla las pestañas con el pincel en forma de Y y luego aplica la película adhesiva sobre las pestañas y déjala actuar durante 10 minutos. Aplica la loción 1 'PERM' y luego la loción 2 de fijación en las pestañas durante otros 10 minutos.

5. Elimina la película adhesiva y usa la loción 4 limpiadora para eliminar todos los residuos permanentes y aplica la loción 3 de nutrición para reparar las pestañas.

Después del lifting, puedes maquillarte como de costumbre e incluso utilizar tu máscara de pestañas favorita.

Si luego quieres espaciar todo lo posible los tratamientos y hacer que te dure todavía más, hazte con un peine de pestañas profesional como este de K-Pro, con el que podrás separar todos los pelitos y evitar que se queden apelmazados y cogiendo mala forma una vez que apliquemos la máscara de pestañas.