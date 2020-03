Este gel de baño para el cuerpo de Isdin que se vende en farmacias se ha convertido en lo más buscado de Amazon porque tiene efecto antiséptico

Y también es perfecto para las manos.

Woman.es

Seguramente, en lo que llevamos de confinamiento, habrás acudido en algún momento a la sección de productos para la higiene corporal del supermercado o tienda online en la que hagas la compra. Entre los que están agotados y los que no cumplen los requisitos de lo que deseas, es muy probable que sigas en la búsqueda de un gel para el baño versátil, que sirva tanto para el cuerpo como para las manos, neutro y con agentes antisépticos, para proteger a la piel de los gérmenes. Pues bien, nosotras lo hemos encontrado y en Amazon tienes unidades disponibles: Germisdin Original Higiene corporal.

Este producto de Isdin se puede encontrar en las farmacias, como todo lo que produce la firma española, pero es infinitamente más sencillo, sobre todo en la que situación en la que vivimos actualmente de aislamiento en casa por culpa del coronavirus, comprarlo desde casa, y Amazon te lo permite en un visto y no visto. Teniendo en cuenta sus propiedades, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los productos más buscados en el comercio digital más famoso del planeta, que lo vende por un precio de 9,95 euros.

Su fórmula, que incluye agentes antisépticos, respeta el manto hidrolipídico de la piel, una capa exterior de la epidermis que es una barrera de protección más contra los gérmenes. Además, el hecho de que su envase incluya un dosificador, lo convierte en una opción perfecta también para el lavado de manos, que es la medida de prevención más eficaz contra el contagio de virus como el COVID-19.

A todo esto, hay que añadir un factor clave que destacan la mayoría de los compradores de Germisdin en Amazon: no irrita la piel. No es un detalle sin importancia este, ya que son numerosos los productos de higiene corporal que no son aptos para pieles sensibles o grasas, algo que no ocurre con el gel de Isdin, entre otras cosas porque no tiene jabón.

Por todo esto, no es de extrañar que encabece el listado de los productos de limpieza más vendidos por el e-commerce norteamericano y que sea el cuarto en el top 100 de los productos de belleza en general. Además, más del 60% de los compradores que han decidido dejar constancia de su valoración, lo han hecho otorgándole cinco estrellas, el máximo permitido por Amazon.

Precisamente, en el ránking de los productos de limpieza más vendidos, puedes encontrar alternativas excelentes entre los primeros clasificados, que no solo se venden mucho, sino que también están muy bien valorados por una amplia mayoría de sus compradores. El gel de mano antibacteriano Baylis&Harding de jazmín y flor de manzano, el gel de ducha Atoderm de Bioderma, el gel de baño de coco 100% natural de Instituto Español, y el gel dermolimpiador sin jabón para cabello y cuerpo de Mustela para los más pequeños son tres ejemplos de ello.

El nivel de estos productos y su excelente relación calidad-precio le aporta más valor al hecho de que Germisdin Original sea el más vendido.