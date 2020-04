Noelia López se ha pasado al long bob y ha dicho adiós a su melenón (el resultado no será como el de una peluquería, pero, ojo, no está nada mal)

Con melena larga o midi, ¡está ideal!

Estos días de confinamiento nos están sirviendo para mucho. Los primeros días, pusimos patas arriba la casa, los armarios y hasta colocamos el cajón de los productos de belleza; después parece que nos relajamos un poco y cuando nos hemos querido dar cuenta, las uñas y el pelo pedían a gritos una visita al salón de belleza,. ¿Y entonces qué hacemos? Hay cosas que no pueden esperar y en casa también nos podemos hacer la manicura (e incluso quitar las uñas de gel y semipermanentes) e incluso cortarnos la melena. Hace unos días Rosalía estrenó flequillo y ahora ha sido Noelia López quien ha querido cortar por lo sano (y nunca mejor dicho).

A la modelo llevaba días rondándole por la cabeza la idea de cambiar de look, pero hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso. Y, a juzgar por lo que ha contado en su cuenta de Instagram, no ha sido por aburrimiento ni por ganas de experimentar (como sí ha hecho Rocío Crusset, que se ha pasado al color 'rose gold', aunque sin decolorar su base castaña oscura), sino prácticamente por necesidad. ¡No podría aguantar más!

“He vuelto a la media melena, sí, por obligación... porque estaba encantada con mi melenón”, ha contado en su cuenta de Instagram la andaluza. Resulta que hace unos meses se puso extensiones para uno de sus trabajos y ahora, con tantos días en casa, necesitaban un mantenimiento que ella no podía darle. Y, claro, ha tenido que volver a su melena midi. “Me las puse para unos desfiles y al final me encantó volver al melenón…”, le aclaró a una de sus seguidoras.