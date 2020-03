Rosalía se corta el flequillo como Brenda de 'Sensación de vivir', recto y con volumen, y sobrepasa los límites de la guapura, en serio

¡Madre mía, Rosalía, bájale! Te estás pasando de guapa, eh.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Mientras que el 90% de las españolas se debate entre esperar a que abran de nuevo las peluquerías para cortarse la melena o ponerse un tutorial en Youtube para hacerse un cambio de imagen, Rosalía ha sido de las atrevidas que ha aprovechado el confinamiento para meter tijera, cortar por lo sano y aparecer en Instagram con una nueva imagen. ¡Tratrá! Menuda sorpresa nos ha dado la cantante cuando esta misma tarde ha aparecido en redes sociales con flequillo a lo Brenda en ‘Sensación de vivir’, más noventero imposible. Y sí, lo tenemos que decir muy alto y claro. ¡Madre mía, Rosalía, bájale porque no puedes estar más guapa!

Desde la conocimos, la cantante catalana apenas ha cambiado de imagen. Su melena siempre es larga, tanto que en ocasiones le sobrepasa la altura de la altura de la cintura y le llega hasta las caderas. Eso sí, innova con los peinados: coleta alta, pelo suelto y liso, pelo rizado… Y en la pasada entrega de los Premios Grammy apareció con unas mechas 'balayage' castañas oscuras, después, poco más que contar. Hasta hoy, claro.

Orgullosa de su cambio de look, ha presumido de corte de pelo con flequillo y peinado extrallso en un vídeo en Instagram que a los pocos minutos de publicarse se ha llenado de comentarios llenos de piropos y de likes. Normal porque no nos extraña. A una cara ovalada como a la de Rosalía le va perfecto un recto, que además es el más usado para disimular una frente prominente -que no es el caso-.

Eso sí, si te gusta y te quieres animar a contártelo en casa, mejor que vayas con mucho cuidado porque cortar un flequillo recto y que te quede tan bien como a Rosalía es complicado. Requiere mucha destreza con las tijeras.