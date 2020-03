No podemos ser más fans de la melena larga rubia y rizada de Kylie Jenner

¿Cómo la consigue?

Que Kylie Jenner se ha convertido con tan solo 22 años (23 cumplirá el próximo 10 de agosto) en una de las mujeres más influyentes del mundo es algo que no admite discusión alguna. No solo ha levantado un imperio de belleza gracias a su línea de productos 'beauty', sino que es la reina de Instagram, diseña ropa junto a su hermana Kendall Jenner, es madre de la pequeña Stormi y aún le queda tiempo para participar en el reality familiar. Vaya, que lo tiene todo.

Eso sí, la empresaria no descuida su imagen personal, ya que sabe que son muchas las chicas que se fijan en ella para encontrar un estilo acorde a su estilo de vida. Y en eso, amigas, influye mucho también el pelo. Kylie Jenner siempre ha sido una 'adicta' a los cambios de 'look' capilares y por eso la hemos visto lucir el pelo corto, largo, rubio, rosa, lila... ¡Un no parar! Por eso, en los últimos días la menor de las Kardashian nos ha demostrado que la melena larga rubia y rizada también puede ser una apuesta ganadora.

Como si de Shakira se tratara, Kylie Jenner presume de longitud XXL y de una gama de colores que va desde el rubio platino en las puntas hasta el amarillo 'orange' en la raíz. Eso sí, el efecto 'encrespado' controlado que luce es fantasía. ¿Cómo lo consigue? Ahora os contamos el truco.

Muy fácil, en serio. Lo único que tienes que hacer es lavar tu pelo, dejarlo secar al aire, y cuando esté a punto de secarse, darle un golpe de calor con el secador y aplicar el productor fijador para crear el rizo. Esto hará que aparezca dicho efecto 'encrespado' que tanto nos gusta.

Y es que parece que Kylie Jenner no es la única que se apunta al pelo largo y rizado. Hace nada, Cristina Pedroche apostaba por lucir una melena 'peinada despeinada', demostrando así que el rizo ondulado siempre es una apuesta segura.

Una melena que se consigue aplicando un poco de espuma moldeadora con el pelo mojado y dejando secar al aire. Si tu pelo se encrespa con facilidad, puedes secar tu melena con una toalla, aplicar el productor moldeador y luego secar con el secador.