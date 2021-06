Laura Escanes tiene el peinado noventero que más favorece a las chicas de media melena

Si te encantaba Britney Spears vas a adorar esta reinterpretación de uno de los peinados que tanto llevamos en los 90 gracias a la influencia de la cantante y su 'Baby one more time'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La moda de los años 90 ha vuelto con más fuerza que nunca, y no solo a nuestros armarios a través de piezas tan míticas de la época como los 'bucket hats' o los bolsos baguette, sino también a nuestros peinados con tendencias tan del pasado como la raya en zigzag. Laura Escanes lo sabe muy bien, y por eso hoy ha optado por versionar uno de los peinados más míticos de los comienzos de Britney Spears y que sinceramente nos encanta. No es la primera vez que la influencer nos conquista con uno de sus looks beauty, y si hace unos días nos enamoramos de su manicura arcoíris, hoy lo hacemos de su peinado noventero.

Y es que, aunque hayan pasado ya más de 20 años desde que la Princesa del Pop se convirtió en toda una estrella con su 'Baby one more time', el peinado que ha elegido hoy la mujer de Risto Mejide se ve de lo más actual, así que no vamos a dudar ni un segundo en copiárselo.

Pese a que es un peinado que puede favorecer a la gran mayoría de personas, tengas el largo de pelo que tengas, es cierto que las medias melenas como la de Laura son la que más partido van a sacar de este peinado. La primera razón es porque despeja el pelo de la cara pero sin ser el clásico recogido, y la segunda porque no tardarás más de cinco minutos en hacerlo, por lo que es perfecto para mañanas con prisa y para días en los que tengas que arreglarte en tiempo récord.

Para hacerlo en casa tan solo tendrás que hacer una raya en medio y separar los dos mechones delanteros para dejarlos sueltos. A continuación, haz dos coletas, una a cada lado, y si puede ser sujétalas con una goma transparente para que quede más limpio el peinado. Para darle el toque final, si es que tu cabello es muy liso y quieres darle un poco más de movimiento, coge una tenacilla o una plancha y hazte unas ondas en los mechones delanteros. ¡Y listo! Te aseguramos que en cuanto lo pruebes se convertirá en uno de tus peinados favoritos y querrás repetirlo casi a diario por lo fácil y cómodo que es.