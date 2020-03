Si te aburres en casa, siempre puedes buscar un tutorial en youtube y cortarte el flequillo como lo llevó Paula Echevarría en 2006

Oye, y lo bien que le quedaba

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El coronavirus no nos dejará salir de casa, pero menos mal que después del trabajo nos podemos entretener charlando con amigos vía facetime, viendo series en Netflix, ligando por Tinder (ahora está todo el mundo más dispuesto que nunca a hablar, lo de que la cosa cuaje o no es harina de otro costal) y echando un vistazo a las redes sociales. ¡Y qué animada está la cosa estos días! Que si 'challanges', que si clases de manualidades, que si hacer un poquito de deporte… Todos estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer más llevadero el encierro. Quizá sea por las ganas que tenemos de un cambio, quizá sea porque no están abiertas las peluquerías, porque está la primavera muy cerca… pero desde que hemos visto a Paula Echevarría en su últimas fotos de Instagram solo se nos pasa una cosa por la cabeza: queremos cortarnos el pelo.

Sí, lo decimos alto y claro, queremos un nuevo look. Ojo, pero no uno cualquiera, al ver lo bien que le quedaba el flequillo recto y espeso a Paula Echevarría, allá por 2006, cuando formó parte del calendario Larios. “Allá por el 2006 cuando me corté flequillo y salí en el mítico #CalendarioLarios”, ha escrito la actriz con nostalgia en su cuenta de Instagram.

Si las ganas te pueden, echa un vistazo por Youtube y busca un tutorial en el que aprender paso a paso cómo hacértelo. Antes de que te lances a contar, te advertimos que los flequillos rectos sientan mejor en los rostros ovalados y ayuda a disimular una frente prominente. Nuestro consejo: hay que tener mucha precisión a la hora de cortar. Ve con cuidado