Cómo maquillarte para estar perfecta en una videoconferencia 

Hablamos con dos maquilladores profesionales y dos influencers para saber los mejores trucos para mostrar nuestra mejor cara en las reuniones virtuales tan habituales en estos días de teletrabajo.

Marita Alonso | Woman.es

Hace cuatro años, Shiseido y Microsoft Japón crearon una ‘app’ para el servicio de videoconferencia Skype Business con la que maquillarnos virtualmente para estar siempre perfectas en las reuniones online. La cuarentena ha traído consigo la necesidad de que muchas de nosotras nos tengamos que enfrentar a videoconferencias diarias circunscritas en nuestro entorno más íntimo, nuestro hogar, y por eso hemos preferido dejar que la tecnología se limite a preocuparse de que la conexión sea perfecta y hemos preferido poner nuestra imagen en manos de un maquillaje adecuado.

Sin embargo, antes de comenzar a hablar de trucos de maquillaje con los que conseguir tener el rostro perfecto de cara a una videoconferencia, una de las dudas más habituales que nos asaltan es qué ponernos para enfrentarnos a estas reuniones virtuales. Por más que el athleisure sea tendencia y la moda pijamera siga entre nosotros, lo cierto es que en plena cuarentena hemos de apostar por looks que no sean ni excesivamente casuales y descuidados, ni demasiado preparados. “Yo recomendaría llevar una camisa, y elegiría un color oscuro, porque no hemos de olvidar que la cámara ensancha. Un jersey de cuello alto también sería una gran opción”, recomienda la influencer Gigi Vives. “Lo mejor es apostar looks sencillos; no hace falta ponerte una americana cuando estás por casa. Tampoco me pondría muchas joyas, porque al fin y al cabo, no estás en la oficina, pero me atrevería con unos pendientes discretos o un colgante pequeño”, asegura.

- Estos son los 10 looks cómodos para estar por casa que aprendimos de FRIENDS y que nos salvan en estos días de cuarentena

- Así debes utilizar los polvos terracota para ganar centímetros

También hemos de tener en cuenta el lugar elegido para realizar la videoconferencia. No todo el mundo cuenta con un estudio o un despacho en casa, pero es esencial intentar preparar un espacio que aporte un aura profesional a la videollamada. “Trata de despejar el fondo todo lo que puedas, porque tener demasiadas cosas hará que la atención se aparte de tu rostro y te haga parecer menos profesional. Asegúrate de tener algún objeto la vista que, a poder ser, diga algo de tu trabajo o refuerce un aspecto de tu personalidad que quieras destacar”, recomienda la maquilladora y youtuber Kat Elizabeth.

A la hora de hablar del maquillaje a elegir, Iván Gómez, el portavoz de Chanel Beauty y maquillador de celebridades como María Pedraza y Úrsula Corberó, aclara que lo más importante a tener en cuenta es la iluminación con la que contamos. Por ello, recomienda dos tipos de maquillaje dependiendo de si contamos con una fuente de luz natural o si la luz disponible es una luz halógena. “Hemos de tener en cuenta que el maquillaje varía siempre en función de la luz, que hemos de procurar que sea siempre neutra. Aconsejaría una luz natural y frontal, por lo que podemos buscar una ventana. El problema es que aunque es una luz muy favorecedora, aplana, por lo que tenemos que trabajar con esmero los volúmenes”, explica respecto a los casos en los que la fuente de luz sea natural. “El contouring es aquí esencial y hemos de definir bien las cejas. No trabajaría en este caso con sombras, pero sí aplicaría en la cuenca del ojo un toque de color marrón, petróleo o hierro para eliminar esa sensación de aplanamiento”, asegura el maquillador. Lola Muñoz Vallejo, maquilladora profesional con una amplia experiencia televisiva, asegura que la máscara de pestañas es esencial. “También es conveniente poner polvos traslúcidos para matizar algunas zonas de la piel. Por más que el highlighter esté de moda, el efecto iluminador ha de estar únicamente en zonas estratégicas, por lo que es importante matizar”, explica. “Si buscas un efecto muy natural, apuesta por una BB cream o una base fluida y aplica el producto con brocha para evitar tener una base demasiado compacta. A la hora de eliminar la ojera, asegúrate de que el corrector no sea excesivamente blanquecino y difumina bien el producto. ¡Parecerá que has dormido de maravilla!”, concluye. “Aplica mucha máscara de pestañas, define bien las cejas y apuesta por un color de labios de efecto hidratado. Recomendaría llevar el pelo suelto, para ayudar a la hora de crear volúmenes”, explica Iván.

Cuando la luz es halógena o el foco luminoso se encuentra arriba, Iván Gómez recomienda subir la iluminación de la pantalla o, en el caso de que no vayamos a emplear el teclado, poner sobre él un folio para que ilumine. “Me olvidaría de trabajar los ojos empleando colores oscuros, porque el problema con este tipo de iluminación son las sombras que se crean en la zona de la ojera. Trabajaría muchísimo los puntos de luz del lagrimal y la zona del arco de las cejas y evitaría trabajar en exceso el contouring, porque las sombras van a crear ese efecto de forma natural. Quizás pondría de repente la boca roja, para que se vea un efecto bien arreglado. Evitaría poner máscara de pestañas y apostaría por una boca sofisticada. En el look anterior apostábamos por crear volúmenes, pero ahora nos centraremos en aplanar e iluminar mucho. Podemos apostar por un color especial en los labios”, asegura el maquillador, que recomienda recoger el cabello. Lola Muñoz coincide. “Es esencial tener el pelo limpio, y una coleta tirante puede ser una gran decisión para estar perfecta ”.

A la hora de aportar frescura al look, Lola considera que el colorete es esencial. “Hay que aplicarlo en los pómulos para lograr un toque de salud extra y un aspecto descansado”, señala. La maquilladora y youtuber Kat Elizabeth coincide. “El colorete te dará ese toque saludable y fresco que buscamos y cambiará tu rostro al hacer que parezca que estás menos cansada, algo que es esencial, pues en las videollamadas siempre tenemos un aspecto algo cansado”, advierte.

Ahora que tienes todos los trucos para estar perfecta en las videoconferencias, prepárate para deslumbrar en tus reuniones online.