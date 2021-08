Stick solar SPF 50+ de EQ Love en color azul para rostro, labios y zonas sensibles. Protección 100% natural pensada incluso para condiciones de luz solar extrema y ser resistente al agua. Tiene pigmentos de origen natural, filtro solar mineral, no ecotóxicos para el medio marino. Precio: 16 euros.

Prototype Kids&family 50+

La crema facial de la gama Prototype™ 50+ está indicada en piel sensible, pieles dañadas por quemaduras solares, térmicas o químicas, cirugías menores o tratamientos estéticos como láser, peeling, depilación, etc y en pieles sometidas a exposiciones prolongadas al sol debido al oficio o a la realización de algunas actividades deportivas etc. Precio: 25,25 euros.