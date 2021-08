Llegan los días de playa y relax. Superado el broncearse a toda costa, disfruta de los rayos blindando la piel con la mejor defensa. Toma nota de los mejores productos solares.

Marta Bonilla

El último Informe Heliocare “Buenos hábitos al sol” trae esperanzadoras noticias: En este último y largo año de pandemia, un 10 % más de españoles ha asumido que estar moreno implica un daño cutáneo. También crece el número de personas que emplea el solar de forma continuada y no solo durante los meses estivales. Y el uso del factor de protección 50 suma un 12,8 % más de fans con respecto al verano pasado. Si bien la fotoprotección sigue siendo un mar de dudas, te las aclaramos con la ayuda de reconocidos dermatólogos.

NO PONGAS LA VITAMINA D DE EXCUSA

Tan necesaria para el buen estado de los huesos y el sistema inmune, esta vitamina se sintetiza con solo quince minutos de exposición a los rayos UVB. E incluso se asimila utilizando la crema solar, según un reciente estudio publicado en la revista Journal of Dermatology. Así que rendirte a los rayos con este argumento ya no vale. «Llega un punto en que la vía de metabolización se satura y ya no se produce mayor cantidad de vitamina D, aunque estemos más tiempo expuestos al sol», explica la doctora Montse Fernández, del Grupo de Dermatología Pedro Jaén.

EL SOL Y EL SISTEMA INMUNE

Últimamente te preocupan tus defensas y la radiación UV puede alterarlas, algo desconocido para más del 50 % de los españoles, según datos de Cantabria Labs. «La luz visible tiene un impacto diverso en nuestra salud, de ahí, la importancia de protegernos», apunta la doctora Fernández. El sistema inmune es el escudo que evita infecciones, «pero también protege frente al cáncer al eliminar las células alteradas de nuestro cuerpo. Por tanto, esta alteración inmunitaria podría favorecer la aparición de cáncer de piel», explica el dermatólogo Gonzalo Segurado, del Grupo Pedro Jaén.

LO ÚLTIMO: EL FILTRO ULTRA AMPLIO ESPECTRO

Aunque ningún solar protege al cien por cien de la radiación, se van logrando importantes avances: En los años 90, se creó el factor de protección 30, que evita quemaduras; en 2005, se democratizó Mexoryl (patente de L’Oréal), un filtro estable que no se degrada, capaz de bloquear los rayos UVB y UVA, responsables del fotoenvejecimiento; y en 2021, los laboratorios Pierre Fabre logran un nuevo hito con TriAsorb, el primer filtro orgánico que absorbe y refleja tanto los rayos UVB y UVA como la luz azul de alta energía visible (HEV), destructora celular y más penetrante que los UVA, alcanzando la hipodermis. «Hasta ahora no existía ningún filtro orgánico sin nanopartículas con estas características, para poder formularlos había que micronizarlos», afirma Cristina Alcoriza, farmacéutica y product manager de Eau Thermale Avène.

LAS FÓRMULAS SON SEGURAS

Aunque se tiende a utilizar cada vez menos componentes, hay inquietud sobre su absorción por el organismo en cantidades nano. Los expertos evalúan sus posibles repercusiones para la salud, como demuestra un reciente trabajo realizado por investigadores de la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos. «Los filtros solares químicos analizados alcanzaron en sangre concentraciones superiores a 0.5 ng/mL, lo que no implica que tengan toxicidad, pero supera el umbral que marca la propia FDA para emprender estudios adicionales para descartarla. Es muy importante recordar que esos estudios se hicieron con una concentración “óptima” del producto, es decir, aplicando 2 mg por cm2 de piel, que no se alcanza en la práctica, por lo que esa potencial toxicidad es improbable», revela el doctor Ángel Pizarro, Responsable de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Precoz de Melanoma en la Clínica Dermatológica Internacional (clinicadermatologicainternacional.com).

SE LLEVA SER (SOL)IDARIA

A la hora de elegir el solar, si quieres cuidar el medioambiente y mantener la biodiversidad marina, busca un sello en el envase que lo indique. En realidad, solo hay uno oficial, Coral Safe, que cumple con la Ley de Arrecifes de Hawái, aprobada el primer día de 2021, sin embargo, puedes encontrar otros mensajes.

eco-friendly como Respetuosos con los Océanos (Nivea), Ocean Respect (Sensilis), Water Lovers (Biotherm), Ocean Conservancy (Garnier) o Skin Protect Ocean Respect (Avène). Así, sabrás que contienen filtros evaluados como no ecotóxicos y prescinden, por tanto, de la oxibenzona, el octinoxato y el octocrileno que perjudican el desarrollo saludable de los corales y otras especies acuáticas.

¿CUÁNTO ME PONGO?

Cada verano se repite la misma retahíla: No te expongas al sol en las horas centrales del día, utiliza gorras y sombreros, bebe agua en cantidad y aplica un solar de amplio espectro. ¿Cuánta dosis es necesaria? «Hay que utilizar el sentido común: aplicar la cantidad suficiente para que nuestra piel quede recubierta con una capa fina de protector y renovarlo cada 2 horas», dice el dermatólogo Gonzalo Segurado, de Grupo Pedro Jaén. La pauta ideal, y que no cumplimos, sería ponerte el equivalente a un grano de arroz por centímetro cuadrado de piel. «Un curioso estudio especifica que cuanto más tiempo dedicas a aplicarte el fotoprotector, mejor resultado obtienes, en concreto, el trabajo concluye que habría que dedicar más de cinco minutos a extenderlo correctamente», asegura la doctora Montse Fernández.

APLÍCALO SOLO 10 MINUTOS ANTES

Hasta ahora, la recomendación era ponerte el solar media hora antes para dar margen a que se activasen los filtros químicos. Desde la AEDV (Asociación Española de Dermatología y Venereología) aseguran que la absorción de los rayos UV de la crema protectora es efectiva desde la aplicación, aunque no se estabiliza hasta el minuto 10, así que no habría que esperar más tiempo. Y gracias a tecnologías como Netlock (en los solares de Garnier y La Roche Posay), al extender la fórmula se crea una red microscópica en la capa superficial de la piel, como una malla de protección que ancla los filtros de forma homogénea, facilitando que no queden zonas desprotegidas.

¿QUÉ PASA SI INHALO EL SPRAY?

Crece la demanda de los fotoprotectores transparentes que se pulverizan, un formato cómodo, agradable y muy rápido de aplicar. «Como es obvio, los componentes de los filtros solares no están pensados para ser inhalados y no es descartable que hacerlo pueda tener algún efecto perjudicial en nuestras vías respiratorias», comenta el dermatólogo Ángel Pizarro, de la Clínica Dermatológica Internacional. El dermatólogo aconseja no inspirar justo en el momento en que se rocía o cambiar de postura para evitarlo.

ACTIVOS ORALES QUE AYUDAN

Si tienes la piel muy sensible o quieres reforzar tus mecanismos naturales de protección frente a los rayos, la nutricosmética solar está formulada a base de antioxidantes, como vitaminas C y E, polifenoles o carotenoides. «No siempre los productos empleados en nutricosmética están avalados por estudios clínicos rigurosos publicados en revistas médicas de prestigio. Sin embargo, esto sí ocurre con el extracto del helecho polypodium leucotomos. Hay estudios que demuestran que con su ingestión tardamos más en quemarnos y el sol nos produce menos daño», expone el doctor Pizarro. Empieza a tomarlo un mes antes de que vayas a exponerte al sol y durante el periodo estival. Pero ten en cuenta que nunca sustituye a las cremas.

MIRA CON LUPA TUS LUNARES

La pandemia ha favorecido el diagnóstico algo más tardío de un número relevante de casos de cáncer de piel. En España, la incidencia aumenta un 10 por ciento cada año. «No es una enfermedad exclusiva de las pieles claras, aunque sí mucho más frecuente en ellas. A veces vemos pacientes morenos, que se broncean con facilidad, pero que ya en la mediana edad muestran bastante daño solar acumulado porque lo reparan mal, y algunos acaban desarrollando cáncer de piel», argumenta el doctor Ángel Pizarro. Existen distintas apps que permiten monitorizar los lunares, aunque pueden ser poco precisas, por eso es mejor que acudas a tu dermatólogo de confianza a tu vuelta. Las nuevas herramientas de diagnóstico son de gran ayuda. El equipo Vectra 360, disponible en el Grupo Pedro Jaén, cuenta con 92 cámaras que ofrecen una visión tridimensional al detalle de las lesiones cutáneas. Como el ojo que todo lo ve.

