Jabones, cremas de cuerpo, cremas de manos y perfumes con ingredientes naturales, sin etiquetas, de género neutro y en un packaging irresistible, ¿alguien da más?

Julia García

Inditex sigue sin dejar de sorprendernos. Cuando aún no nos habíamos recuperado del impacto que supuso ver cómo Zara creaba una colección especial para perros o de carros para la compra, que Stradivarius vendiera tal cantidad de juegos de mesa o que Oysho pusiera a la venta mochilas portabebés ergonómicos, llega el turno de ampliar miras para Massimo Dutti.

No creas que ha sido nada demasiado loco sino todo lo contrario. Lo que la firma acaba de lanzar es una línea beauty que es una auténtica maravilla. Se trata de 'Body care collection' y su objetivo no es otro que el de proporcionar otro punto de vista de la rutina de belleza diaria de nuestro cuerpo ya que su principal novedad a la hora de cuidarnos radica en que está libre de etiquetas y se presenta como unisex.

La marca ya contaba con una serie de perfumes que podían personalizarse pero ahora ha querido ir más allá al idear cuatro líneas diferentes de distintos aromas con productos en los que pueden encontrarse no solo fragancias que no entienden de géneros, sino también crema de manos de textura fundente, un gel limpiador, crema corporal ligera con manteca de karité, y un jabón en pastilla enriquecido con aceite de almendras, formulados a partir de unos ingredientes escogidos cuidadosamente para revitalizar la piel y protegerla de modo que no pueden faltar en tu día a día.

Y todo ello con un packaging minimalista, sencillo y de lo más atractivo. Vamos, que vas a querer comprarlos aunque solo sea para que estén decorando tu cuarto de baño.

Whithe tulip &barley es la primera de las líneas que pueden encontrarse que, según afirman desde Massimo Dutti, es "Discreta y sutil con notas energizantes y dinamizantes envuelven en un halo de ternura y evocan todas las sensaciones que surgen al adentrarse en un jardín de ensueño".

Por otro lado está la de ingredientes boscosos como las bayas de enebro o el vetiver con pimienta rosa, Junyper, berry y ginger; así como Cotton&green sage, mucho más fresca y herbácea en su composición con notas olfativas que de lo mas agradables por la ligereza del algodón blanco y la frescura de la salvia o la bergamota. Ideal para los amantes del olor a limpio.

La cuarta y última de las variedades lleva por nombre Chamomile &sandal wood y tiene un aroma de salida que pronto deja entrever sutiles toques de ginesta, la dulzura del jazmín y propiedades relajantes.

Los precios se mueven entre los 9,95 euros y los 29,95 euros en función del producto y todos ellos están a la venta tanto en la tienda online como en la mayoría de los establecimientos físicos de Massimo Dutti.