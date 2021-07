El eyeliner adhesivo es la tendencia de maquillaje más cómoda y sencilla del verano

Si todavía eres de las que tiene problemas para hacerte un delineado que quede bonito, ya puedes dejar de sufrir. Te presentamos el eyeliner adhesivo, la tendencia más divertida y original que ya han probado famosas como Hailey Bieber.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Para aquellas de nosotras que somos, digamos, un poco torpes en el arte del delineado, el eyeliner adhesivo (o eyeliner stickers) podría ser la ayuda que estábamos deseando tener. Y es que, si ya has probado todas las técnicas posibles y todos los tipos de delineadores del mercado y aún así no consigues que te quede un resultado decente, este novedoso y original producto te interesa.

Famosas como Hailey Bieber ya se han atrevido a probarlo, compartiendo con sus fans unas imágenes de cómo quedó su maquillaje que lo cierto es que nos han inspirado. En ellas se puede ver a la modelo luciendo un delineado de tipo 'cat eye' que no sólo es llamativo por su colorido, sino también por su acabado metálico.

"Me he divertido mucho con mi glamour esta noche", escribió en su perfil. El resto del maquillaje ha quedado muy natural, pues solo ha añadido un brillo de labios transparente y una sombra de ojos en crema de efecto mojado en color nude, convirtiendo así a su delineador adhesivo en el protagonista indiscutible del look. El reparto de 'Euphoria' y de 'Élite' ya está tomando nota para la nueva temporada.

Además, tiene otra cosa muy positiva, y es que no tendrás que pasarte un buen rato desmaquillando tu eyeliner y dando pasadas con el algodón porque solo tendrás que despegarlo, ¡y listo!

Sabemos que ya estás pensando en dónde puedes encontrar este producto para probarlo, así que vamos a darte varias opciones buenas, bonitas y baratas para que puedas empezar a practicar en casa con ellos. La primera opción es de la marca essence y, aunque los dos son en negro, uno tiene unas aplicaciones de piedrecitas para darle un toque más original todavía. Tiene un precio de 0,75 euros y vienen dos unidades.

Sin embargo, si buscas algo más variado en cuanto a colores para poder combinarlo con tus looks, entonces te ofrecemos esta otra opción de Amazon, que incluye 24 diferentes: 12 en negro en dos trazos distintos, 3 con glitter dorado, 3 con glitter lila, 3 rojos y 3 verdes. Tiene un precio de 16,99 euros.

Ambas opciones son reutilizables, así que una vez que lo retires cuando llegas a casa no es necesario que lo tires si está en buen estado y sigue pegando bien, ya que podrás volver a utilizarlos al menos una vez más.