Nos da los trucos Iván Gómez, el encargado del 'make-up' de la actriz.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ahora sí que sí, ya ha llegado la 8ª edición de los Premios Feroz 2021. El Hotel VP Plaza España Design de Madrid ha sido el lugar donde se ha desplegado una alfombra roja muy especial y de la cual, desde Woman.es no nos estamos perdiendo ni un solo detalle.

- Cuenta atrás para los Premios Feroz 2021: estas son la serie y la película con más nominaciones

- Premios Feroz 2021: las nominaciones de películas y series favoritas de esta 8ª edición

Por supuesto, sobre esta pasarela veremos los rostros del mejor talento del cine y de las series españolas y, además disfrutamos de auténticos "lookazos" que, sin duda, nos hacen recuperar la ilusión por las 'red carpets'. Pero además de estilismos alucinantes, no podemos dejar de mencionar los 'beauty looks' increíbles. Uno de los maquillajes que más nos ha conquistado y del que ya hemos podido conocer detalles ha sido el de Vicky Luengo, nominada al premio a 'Mejor actriz protagonista de una serie' por su papel en 'Antidisturbios'.

Como bien sabemos, en estos momentos en los que en los 'photocalls' el accesorio principal es la mascarilla y, por ello, resulta fundamental preparar la piel para que el resultado de un maquillaje sea lo más radiante y luminoso posible, por ello Iván Gómez, estilista y embajador de Chanel en España, habla sobre la importancia de trabajar el cutis:

"La premisa principal para mí como maquillador de cara a unos premios, como es el caso de los Premios Feroz, es que la piel de una actriz se vea vital, luminosa y sobre todo bien oxigenada. Por eso recomiendo realizar siempre un tratamiento de hidratación para prepararla y hacer que recupere su fuerza como ha sido el caso de Vicky Luengo", afirma.

En concreto, la actriz se realizó un tratamiento en cabina en el Espace Chanel Beauté de El Corte Inglés de la calle Serrano de Madrid con el fin de devolver a la piel la luz e hidratación perdida por eso uso de la mascarilla, la contaminación y otro tipo de factores externos. Y, para ello, Iván Gómez recurrió a la línea de productos Hydra Beauty de la firma francesa.

¿El truco? ¡Muy fácil! "Exfoliación, mascarilla, masaje e hidratación. Un ritual completo para ayudar a equilibrar de nuevo la reserva natural de agua y así estar perfecta para la gala", confiesa Iván.

Una vez que la piel está preparada, ya se puede realizar un maquillaje. Para la 8ª edición de los Premios Feroz, Vicky Luengo también luce un 'make-up' que gira en torno a esa idea de luminosidad y efecto buena cara y, por ello, tal y como cuenta Iván Gómez, probaron distintos looks para dejar el protagonismo a la piel:

"Por un lado buscamos darle mayor luminosidad a través de un maquillaje ligero como es el que conseguimos con la base 'Les Beiges Teint belle mine' que aporta ese efecto 'glow'. Por otro lado buscamos estructurar la mirada con una ceja limpia pero bien trabajada. La mirada enmarcada con un toque de máscara de pestañas y un punto de luz en el párpado limpio con 'Baume Essentielle'. Lo que conseguimos con este gesto es ofrecerle un mayor efecto de jugosidad y naturalidad", explica.

Para rematar el look, como toque estrella el estilista apostó por un labio sofisticado y elegante. "El look que lleva Vicky tiene mucha presencia y personalidad por lo que quisimos buscar una armonía cromática y así darle un toque de color al look que aporte mayor frescura", añade.

"Por tanto la idea que hemos trabajado es lograr dos looks al mismo tiempo. Una Vicky con mascarilla donde el protagonismo residirá en su piel y su estilismo; y otra Vicky sin mascarilla donde mostrara un look más sofisticado un labio marcado en un tono intenso y profundo", termina de explicar.

En definitiva, toda una obra de arte a las brochas para que Vicky Luengo brille en esta noche tan importante de su carrera cinematográfica.