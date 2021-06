El contouring inverso: la nueva tendencia de maquillaje que arrasa en TikTok

Gracias al maquillaje, es posible modificar ópticamente la estructura y las facciones de tu rostro. Pómulos elevados, contornos esculpidos, nariz afinada... ¡Todo es posible! Aquí te contamos un truco de lo más original para afinar tu nariz sin pasar por el quirófano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si bien el contouring ya nos había acostumbrado a jugar con las zonas de sombra y los puntos de luz que se dibujan naturalmente en nuestro rostro, esta nueva técnica de maquillaje que está revolucionando TikTok permite obtener casi el mismo resultado en la nariz, ¡pero de manera mucho más fácil y rápida! De hecho, aunque el contorneado no es necesariamente el paso más complejo del proceso de maquillaje, conseguir afinar ópticamente la nariz con esta técnica no siempre es una tarea fácil. Dibujar contornos que no sean ni demasiado finos ni demasiado gruesos, hacer líneas rectas, respetar la forma natural de la nariz, difuminar el resultado para que no sea demasiado evidente... Afortunadamente, hay una forma más sencilla: te presentamos el contouring inverso.

Si el contouring que popularizó hace ya casi una década Kim Kardashian es cada vez menos utilizado en favor de una piel más luminosa, fresca y sobre todo natural, esta técnica, por el contrario, está de moda en las redes sociales. ¿El motivo? Promete conseguir una nariz más fina, con un resultado más natural, y con un proceso de realización simplificado. ¿Quieres verlo en acción? ¡Vas a alucinar con el resultado!

Para hacerlo de forma correcta, todo lo que tienes que hacer es aplicar tu base de maquillaje como lo harías normalmente. Una vez que la piel esté uniforme, tendrás que cubrir toda la nariz con un tono más oscuro que el tuyo natural. Ese es el momento del miedo, pues lo normal es que pienses que el resultado va a ser horrible, pero ten paciencia: ¡la magia está a punto de llegar! Lo único que tienes que hacer es coger un corrector más claro que tu tono habitual y dibujar tres líneas: la primera en el puente de la nariz, las otras a ambos lados (puedes hacerlas más gruesas o más finas según tus preferencias). Difumina todo bien para que no se noten los cortes y ya está. Así, la nariz estará bien esculpida y parecerá mucho más fina. ¡La ilusión es perfecta!

El contouring invertido promete ser la técnica de maquillaje más fácil de replicar para afinar la nariz y obtener un buen resultado de manera sencilla. ¿Y si volvemos a sucumbir al fenómeno del contouring, pero esta vez en su versión mejorada? Un experimento que vale la pena probar.