¡Y está rebajadísima!

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Como buena 'beauty lover' sabrás todo (o casi todo) sobre el 'contouring', esa famosa técnica de maquillaje que nos permite definir los rasgos y contornos de nuestro rostro de manera natural.

Se trata de una de las técnicas de maquillaje más famosas a la que recurren los expertos desde los años 80, sin embargo hace más de una década que el 'contouring' volvió a adquirir protagonismo. Y, aunque a día de hoy hay quien piensa que ya se había pasado de moda, gracias a 'celebs' como las hermanas Kardashian o Jennifer Lopez se ha convertido, de nuevo, en todo un ritual de belleza.

Al igual que ocurre con el 'eyeliner', con el 'contouring' también existen dos tipos de personas: las que les sale perfecto (afortunadas aquellas que lo consiguen) y las que, sin embargo, los miles de tutoriales que encontramos en Youtube no nos parecen suficientes para lograrlo. Para estos últimos, tenemos una gran noticia: hemos encontrado la brocha de maquillaje que tanto tiempo llevábamos buscando porque nos ayudará a conseguir el 'contouring' perfecto.

Pero, empecemos por el principio. Como sabes (aunque nunca está de más recordarlo), para llevar a cabo esta técnica, además de paciencia y mucha práctica, necesitarás dos tonos de maquillaje por encima del tono natural de tu piel y otros dos por debajo.

Después, debes utilizar los oscuros para hundir las facciones que queremos disimular (o como diría Noemí Argüelles de 'Paquita Salas': básicamente, para esconder lo que no nos gusta) y los claros para realzar las que queremos destacar. Por norma general, y tal y como dictas los expertos en materia, las tonalidades oscuras servirán para tapar las partes más hundidas de la cara, como es el caso de las sienes, los lados de la nariz, la línea de la mandíbula o la parte baja del pómulo, entre otras); mientras que los tonos luminosos resaltarán zonas como el puente de la nariz, el hueso del pómulo, el centro de la frente o el hueso de la ceja.

Vale. La teoría la tenemos clara pero, ¿qué ocurre con la práctica? Si realmente queremos conseguir el maquillaje perfecto debemos contar con el material necesario y, en este sentido, además de los distintos maquillajes fluidos, una buena brocha es FUNDAMENTAL.

Entre todas las que encontramos en el mercado, la llamada 'kabuki' es la más ideal para llevar a cabo el 'contouring', ya que cuentan con un cabezal con pelo tupido que es apto tanto para cosméticos líquidos como para polvos, por lo que es una herramienta ideal en nuestro neceser.

Además, este tipo de brocha está pensada para cubrir todos los rincones de nuestro rostro, incluso los menos accesibles. Y, como te veníamos diciendo, nosotras hemos encontrado una que te ayudará a conseguir un resultado profesional y, ojo... ¡Está rebajada!

Se trata del modelo que pertenece a la firma You Are The Princess y está diseñada con cerdas para conseguir la máxima precisión con aplicación del producto, así como con fibras sintéticas. Y cuesta solo 1,99 euros porque tiene 70% de descuento.

¿Un truco? Para conseguir un resultado natural, resultará básico difuminar muy bien el maquillaje con la brocha. ¿Te animas con el 'contouring'? Nosotras sí.