Charlize Theron irreconocible con su nueva melena rizada y pelirroja

Charlize Theron nunca se anda con medias tintas cuando se prepara para un papel, y eso incluye, por supuesto, su último proyecto. En las fotos que compartió en Instagram desde el set de su nueva película, la actriz está totalmente irreconocible con el pelo rojo, rizado y con un corte bob. Sin embargo, detrás de este cambio de look hay algo más que el simple gusto por cambiar de peinado, pues se trata de algo impuesto por guion para su nuevo proyecto.

En las fotos, Charlize está caracterizada como Lady Lesso, el personaje de su próxima película de Netflix, 'La escuela del bien y del mal' y ya, sin saber nada más sobre este personaje, solo por el pelo ya intuimos que va a estar en el bando de los villanos.

"No hay descanso para el MAL", escribió en su pie de foto. "No puedo esperar para que todos conozcáis a Lady Lesso".

Lo cierto es que en estas fotos no se ve mucho de la cara de la actriz (algo que parece que es totalmente intencionado), pero sí que se ve mucho de esa melena pelirroja. El pelo, largo hasta los hombros y rizado, es definitivamente una de las características que va a definir a Lady Lesso, y estamos deseando verla en acción.

Basada en el libro del mismo nombre escrito por Soman Chainani, 'La escuela del bien y del mal' trata sobre unos adolescentes que acuden a una escuela para ser entrenados para aprovechar sus poderes, ya sea para hacer el bien o el mal en el mundo. La película está dirigida por Paul Feig, y en ella también podremos ver a Kerry Washington y Laurence Fishburne.

A principios de esta semana el director de la película también nos mostró un pequeño adelanto, esta vez a través de su cuenta de Twitter, dando buena cuenta de lo divertido que está siendo el rodaje. "Primer vistazo a Lady Lesso y a la profesora Dovey de la 'Escuela del Bien y del Mal', aparentemente saliendo con el profesor del coro del bien y del mal. Cada día con estas dos potencias es una alegría".

First look at Lady Lesso and Professor Dovey of the School for Good and Evil, apparently hanging with the swing choir teacher of good and evil. Every day with these two powerhouses is a joy. #schoolforgoodandevil #timeofmylife pic.twitter.com/9Goz5zupJc