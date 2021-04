Cara de Vil o cómo marcarse un lookazo de villana Disney por Cara Delevingne

La modelo se ha hecho un cambio de look radical y para celebrarlo ha compartido este estilismo inspirado en Cruella de Vil que nos ha enamorado por completo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En el nuevo formato de premios cinematográficos postpandémicos al que nos estamos acostumbrando poco a poco ya no nos parece raro que, además de la alfombra roja oficial, existan un montón de mini alfombras rojas en miniatura, protagonizadas por las celebrities que, de haber sido una edición al uso hubieran asistido como invitados a pesar de no estar nominados, pero que en esta ocasión vieron la gala desde casa pero eso sí, con sus mejores looks.

Los mejores looks de los Premios Oscar 2021: así se han vestido las famosas para la gala más atípica, pero no menos glamurosa Ver 32 fotos

Uno de nuestros favoritos es el que lució Cara Delevingne para la ceremonia de los Oscar, que emulando totalmente el estilo de Cruella de Vil, se enfundo un original traje dos piezas bicolor con taconazos y guantes a juego que no le podía favorecer más. Sin embargo, no solo el outfit es espectacular, sino que el look beauty le acompaña como anillo al dedo. Además, se trataba de un look de estreno, con el que lucía por primera vez su nueva melena oscura y que decidió recoger parcialmente en uno de los laterales.

En cuanto al maquillaje, supo equilibrarlo a la perfección, con unos labios color vino que contrastaban con su maquillaje de ojos ahumados en tonos grises y un delineado felino totalmente perfecto.

Pero no te creas que esta publicación está dando la vuelta al mundo únicamente por su estilismo a lo villana de Disney que nos ha enamorado, de eso nada. Si deslizas hasta la última foto verás que no aparece sola, sino acompañada de Paris Jackson, hija del fallecido Michael Jackson. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que en el pasado ya han sido más que amigas y que llevábamos semanas escuchando rumores sobre que habían vuelto a estar juntas y esta foto, podría ser la confirmación definitiva.

Además, hace unos días ya incendiaron las redes al compartir una foto de sus brazos en los que se podía ver que acababan de hacerse un tatuaje a juego, concretamente una rosa, lo que nos puso a todos sobre la pista de esta posible relación.