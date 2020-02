La barra de labios que se vende cada dos minutos en todo el mundo llega en dos nuevos tonos que prometen arrasar

¿Aún no has oído hablar de la 'pillow talk'?

María Aguirre | Woman.es

Charlotte Tilbury es una de las actuales reinas del maquillaje. Desde que esta 'make up artist' se animara a crear su propia línea de belleza no ha dejado de ganar diferentes premios otorgados por expertos y, lo que es más importante, multiplicar sus ventas. Su paleta de sombras 'The icon palette' es una de las joyas más preciadas de su colección junto con la bautizada como 'Magic cream', que es la responsable de la piel radiante que lucen muchas celebrities. Pero si hay un producto que ha logrado batir todo tipo de récords ese es 'Pillow Talk".

Las cifras hablan por sí solas: cada dos minutos, en algún rincón del mundo se vende una barra de labios en el tono Pillow Talk original y uno de los lápices perfiladores de la misma línea. La clave de su éxito es su pecualiar tono nude rosado que, según algunas de sus firmes defensoras, se adapta a todo tipo de looks y da un color a los labios perfecto para cualquier ocasión.

Y es que su objetivo es precisamente ese, el de acompañarte en todo momento y ante cualquier estado de ánimo, por eso la experta en belleza ha querido ir más allá y se ha animado a crear dos nuevos tonos por si aún quedaba alguien que se mostraba reticente a probar su resultado.

"He intensificado el icónico tono nude rosado de Pillow Talk al añadir más calidez y fuerza, tonos más rosados y delicados, para así poder ofrecer una opción a todos los tonos de piel, desde los más claros a los más oscuros”, ha explicado Tilbury sobre este lanzamiento en el que, como en las tonalidades anteriores, de nuevo es la mezcla de extracto de achiote y orquídea la que suaviza, protege e hidrata los labios, mientras que la combinación de ceras hace que el acabado sea impecable y tenga mucho más cuerpo.

Desde luego si estos dos tonos consiguen solo una mínima parte de todo lo que han alcanzado los originales, está claro que el logro será más que considerable.