Así se diseñó el espectacular vestuario de 'Cruella', la villana interpretada por Emma Stone

No ha habido nadie en la historia tan vengativa y chic como Cruella de Vil. Por eso, la factoría Disney lanza esta genial historia en la que vemos como Estella, una joven inteligente y creativa -interpretada de forma magistral por Emma Stone- se desvía por el mal camino y se convierte en la villana que ya vimos en '101 dálmatas'. Ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución punk-rock, el vestuario de la cinta es una auténtica pasada: creado por Jenny Beavan (ganadora de dos Oscar por “Mad Max: Furia en la carretera” y “Una habitación con vistas"), no deja indiferente... sobre todo porque la protagonista está decidida a hacerse un hueco en el mundo como diseñadora de moda y porque la Baronesa von Hellman (interpretada por Emma Thomson), una leyenda por su elegancia, presenta unos looks dignos de la mejor Fashion Week. ¡Copia y disfruta!