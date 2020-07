Zeeman, el Primark holandés, abre tienda en Madrid

Lo hace por partida doble, con los centros del barrio de Prosperidad y Quintana.

Zeeman ya tiene tienda Madrid. Aunque Primark no tiene rival -y esa es una de las razones por las que no vende online-, cada vez surgen más firmas low cost similares al gigante británico, como es el caso del que ya han bautizado como el Primark Holandés, Zeeman. Sus precios competitivos son la clave de su éxito y, por fin, abre las puertas de su tienda en Madrid. Eso sí, no es nada nuevo para los españoles porque la firma tiene 60 centros por toda la geografía española, incluida Barcelona.

Zeeman inauguró su primera tienda en Madrid el pasado 15 de julio en la calle Alustante, 3, y el 29 de julio, apenas unos días después, ha abierto las puertas su segundo centro en la calle Emilio Ferrari, 28. Apenas unos días antes, en Barcelona, estrenaron una tienda de 300 metros cuadrados para afianzar su presencia en Cataluña, donde llevan desde 2015.

Ahora le ha tocado a Madrid y lo hace con dos tiendas de 230 metros cuadrados en los que podremos encontrar tanto moda de adulto como infantil, además de menaje, ropa de cama e incluso artículos para la limpieza, como bayetas y bolsas de basura.

Si vas a pasarte estos días por las tiendas, no pierdas de vista sus vestidos (algunos modelos cuestan solo 7€), los pijamas y los calcetines. Si tienes que renovar básicos y quieres hacerlo sin gastarte un dineral, es el mejor momento.