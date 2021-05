A los 20, a los 30 y a los 40, el vestido de Zara que no entiende de edades, regresa y lo hace en tres nuevos colores. ¡Es hora de preparar tu cesta!

CARLA DOMÍNGUEZ

¿Sabes cuando tienes una prenda en tu armario y no paras de llevarla hasta la saciedad? Pues algo así nos pasó el verano pasado con un vestido negro con perforados de Zara. Era extraño, quizás, pero tenemos que confesarte que aquel vestido negro era tan (tan) cómodo, que no veíamos nada más en el armario que no fuera esa prenda. Combinaba bien con prácticamente todas las prendas de la temporada, y por supuesto, el calzado: sandalias planas, mules, con alpargatas...

El vestido que conquistó nuestros 'looks' veraniegos costaba 30 euros, y nos solucionó el verano más atípico de nuestras vidas. Pues bien, este sueño de vestido midi, ¡ha vuelto! Sí, has leído bien. ¿Y lo mejor? Ha regresado a la web de Zara en más colores, y uno de ellos es el blanco.

Puede que sea el vestido que no te importe llevar en todos los tonos, y no, no es broma. Entre todos los detalles que convierten a este vestido en tan especial, está el diseño. Cuenta con un corte recto, pero sin ser ceñido. No aporta volumen extra a la figura y gracias al nido de abeja en la zona del pecho consigue estilizar la figura.

Otro punto a favor de este vestido son los tirantes, regulables y anchos para poder estar más cómodas todo el verano. Además, este vestido es muy ligero, fresco, e ideal para llevar ahora y hasta, incluso, en la temporada de otoño con una chaqueta y deportivas.

Otro detalle que no pasa desapercibido es el toque del perforado a lo largo de toda la falda. Un diseño original, que sin duda, será protagonista de infinidad de planes este verano. Ahora que ya tienes localizados estos vestidos de Zara, toca lucirlos con las mejores sandalias.



Para que puedas estrenar este vestido como se merece, te dejamos con una galería llena de inspiración y mules de diferentes marcas para llevar el vestido del verano por todo lo alto.