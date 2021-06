Agotado y con lista de espera: este vestido satinado en blanco de Zara está arrasando

Que sí, que tenemos vestidos blancos por todo el armario, pero es imposible resistirse a uno tan ideal como este de Zara. ¡Mira!

CARLA DOMÍNGUEZ

Seguro que al lavar la ropa de verano, te habrás dado cuenta de que inunda en tu armario el color blanco. Es normal. El color blanco es uno de nuestros preferidos durante esta época del año por varios motivos. Primero, porque claramente nos permite sentirnos más frescas y ligeras con la llegada de las altas temperaturas. Segundo, porque el color blanco queda bien con todo lo que te pongas, hasta unos pantalones multicolor de estilo sesentero.

Y por último, porque está claro que el blanco resalta el bronceado, y eso nos fascina. Por eso no es de extrañar que en la nueva colección de Zara, uno de sus vestidos se haya agotado casi en horas. Y no, no es broma. Así lo hemos comprobado cuando hemos indagado un poco por la nueva colección de Zara.

Allí nos hemos encontrado con varias cosas. Por un lado, con una nueva forma de presentarnos sus prendas con modelos en movimiento, y ‘looks’ de lo más fiesteros; y por otro lado, con un vestido satinado que si fuera midi o largo, hasta llevaría cualquier novia moderna a su boda.

EL VESTIDO CORTO EN COLOR BLANCO QUE TIENE LISTA DE ESPERA EN ZARA

El vestido en color blanco que ha causado sensación, y tiene lista de espera, tiene un tejido satinado. Se trata de un vestido que además, cuenta con una de las tendencias más deseadas este 2021, y que también veremos el año: la tendencia ‘cut out’. Muchas firmas han incluido este diseño en vestidos, y algunas como Paco Rabanne ya nos ha confirmado que volverán a apostar por el ‘cut out’ la próxima temporada de primavera-verano.

Volviendo al vestido de Zara, tenemos que decir a su favor, que además cuenta con una amplia variedad de tallas -desde la XS hasta la XXL-, y tiene un precio de 29,95 euros. Eso sí, si te has enamorado de este vestido, ya te avisamos que tienes que apuntarte ya a la lista de espera o ir alguna tienda física. Ahora mismo, al ser temporada de rebajas, la opción “ver disponibilidad en tienda” está temporalmente desactivada.