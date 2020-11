Zara y Oysho ya tienen su propia versión del jersey de ovejas que Lady Di popularizó en los 80 (y que, con el estreno de 'The Crown', vuelve a estar a la venta)

El estampado de ovejas está de moda de nuevo gracias a la princesa Diana; y no imaginas quién ha sido el primero en sumarse a la tendencia.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Que Lady Di fue (y a día de hoy continúa siendo) el mayor icono de moda de la Casa Real Británica, es un hecho; y el estreno de la cuarta temporada de 'The Crown' no ha hecho más que volver a traer el tema a la palestra de la actualidad. Sus looks no solo marcaron tendencia a finales del siglo pasado, sino que en pleno 2020 siguen dando mucho que hablar; y la pieza que te presentamos hoy es solo la última prueba.

Se trata de un divertido jersey con estampado de ovejas de la firma Warm & Wonderful que Diana Spencer estrenó durante un partido de polo en 1980 al que acudió para ver jugar a su por entonces prometido, el príncipe Carlos, y que ahora ha vuelto a lucir la actriz Emma Corrin en su papel en la serie de Netflix.

Según fuentes cercanas a Buckingham, la prenda llegó a manos de la princesa como regalo de la familia de uno de los pajes de su boda y llamó tanto la atención (¿quizás por la declaración de intenciones que supone esa única oveja negra?) que actualmente se encuentra expuesto en el museo Victoria and Albert de la capital inglesa. Todo un objeto de deseo para las fans del estilo 'royal' que la marca londinense acaba de reeditar -en una colección especial de iconos de los 80 junto con Rowing Blazers- y está causando auténtica sensación en internet; tanto que Inditex ya ha lanzado sus propias versiones.

Mientras que el diseño de la marca londinense (que ha mantenido el patrón y los colores originales) tiene un precio de 250 euros y una larga lista de espera 'online', en Oysho podemos encontrar una opción muy similar por 25 euros, aunque en estos momentos ya no está disponible en la web.

Sin embargo, en Zara hay un par de modelos que recuperan este curioso estampado en diferentes colores y demuestran la influencia que Diana de Gales sigue teniendo en nuestro armario a día de hoy. ¿La mejor forma de llevarlos? Con una camisa de cuello bobo, detalle en pleno auge esta temporada, como ella misma dictó hace tres décadas.

No es casualidad que uno de los primeros en sumarse a esta tendencia haya sido Harry Styles. El cantante, considerado como la celebridad más influyente en cuestiones de moda del 2020 según el informe Lyst, fue visto hace unos meses en Nueva York con un chaleco de punto (prenda imprescindible de este otoño entre las 'insiders') que recreaba precisamente el estampado de ovejas que Lady Di popularizó. Sin duda, el mejor 'crossover' del año.