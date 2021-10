Zara tiene el chándal del 'Juego del calamar' que triunfará en Halloween (y aún no está agotado)

La serie de Netflix promete dividir las fiestas de disfraces de Halloween entre chándales verdes y monos rojos. Y el de Zara es, posiblemente, el chándal verde más fiel al que llevan los participantes de 'El Juego del calamar'

Clara Hernández

La serie 'El juego del calamar' no solo se ha convertido en el gran fenómeno de Netflix de la temporada. Además, promete inspirar el disfraz estrella de este Halloween dividiendo las calles y las fiestas entre gente con chándales verdes (el atuendo de los participantes de la ficción) y monos rojos (el de los guardias de la misma), algo de lo que Zara ya ha tomado nota.

Si bien los que hayan elegido el segundo disfraz, el de vigilante, no tienen más que reutilizar su mono rojo de 'La Casa de papel' —el disfraz que reinó en años anteriores— y cambiar la careta, el estilismo deportivo de los otros (que incluye unas zapatillas Vans blancas que se han convertido en las más buscadas del momento) puede parecer más complicado de conseguir. Pues no, porque Zara se ha encargado de incluir en su catálogo no uno, sino dos conjuntos 'comfy', tipo de chándal, en color verde que, pese a no ser idénticos al modelo que lucen el jugador número 456, Seon Gi-hun, y todos sus compañeros de juego, es muy parecido.

El 'chándal' que te convertirá automáticamente en participante de las terribles pruebas (a ojos de los demás, al menos), está formado por una sudadera de cuello subido en color verde y con una franja blanca que Zara ha bautizado como 'Sudadera retro', y que tiene un precio de 29,95 euros. Además, combina perfectamente con los 'Pantalones retro' de la misma firma, que consisten en una prenda con cintura y bajo con elástico, tipo 'sport', en el mismo color (y tiene un precio de 25,95 euros).

No es el único conjunto 'comfy' válido para una noche terrorífica (y del que aún quedan unidades). Zara también ha lanzado otro chándal verde con chaqueta con cremallera con bandas en colores blanco y verde claro (19,95 euros), aunque lo más fiel a la serie son los pantalones a juego, con la banda lateral blanca que sí son prácticamente el mismo modelo que el de la producción y que están disponibles por 17,95 euros (por cierto, también puedes encontrar unos pantalones unos pantalones muy parecidos, pero con abertura en el bajo, en Stradivarius. Tiene un precio de 19,99 euros).

Ahora, y con las deportivas Vans blancas correspondientes una camiseta blanca, solo necesitas pegar (o dibujar) tu número en la pechera de la chaqueta y en la camiseta. ¿Buscas algún otro detalle? Puedes colocar una tarjeta de visita con los tres formas geométricas de la serie (círculo, triángulo y cuadrado, que puedes dibujar con rotulador negro) sobresaliendo del bolsillo.