Hemos encontrado el conjunto de lentejuelas que te hará brillar a cualquier hora del día.

A.M

Hace una semana Blanca Suárez nos conquistaba con una chaqueta de flecos y repleta de lentejuelas. Su estilismo invocaba a las fiestas de fin de año y aunque falten todavía tres meses para despedirnos de este 2021 nosotras ya estamos con las antenas levantadas para fichar las prendas que nos harán brillar.

Y cuando decimos brillar no lo decimos metafóricamente hablando. Nos referimos al uso de las lentejuelas. Es por todas sabido que el también llamado 'brilli-brilli' es uno de los looks de noche por excelencia. Eleva cualquier look y sin abusar de él resulta muy elegante y sofisticado.

Como siempre ha sido Zara la que nos ha regalado una blusa de manga larga y escote cuadrado que nos ha conquistado a primera vista y nos ha hecho soñar con nuestro estilismo de Nochevieja.

Las lentejuelas no solo dan brillo a la blusa, sino que además dibujan un estampado de pata de gallo gigante en blanco y negro. Su diseño permite que podamos combinar con mucha gracia este top con un par de pantalones vaqueros, o pantalón estilo sastre de cintura alta, o incluso con faldas.

La camisa en cuestión cuesta 29,95 euros y está disponible en tallas de la XS a la XL. Y será sin duda una de las más buscadas por las expertas en moda. Y no lo decimos nosotras, lo dice nada más y nada menos de Olivia Palermo, que ya lució en la reciente semana de la moda de París una chaqueta con las mangas repletas de lentejuelas.

La neoyorquina ha combinado la chaqueta recubierta de paillettes junto a una minifalda con estampado floral de Giambattista Valli y unos mocasines con los que rebajó el aire festivo de su conjunto y consiguió un look apto tanto para el día como la noche.

Y es que hayan sido las firmas de lujo las primeras en sacar a la calle estas prendas de lentejuelas, ha sido Zara la que ha tomado el testigo y ha incluido en sus propuestas para este otoño-invierno conjuntos compuestos por prendas recubiertas íntegramente de lentejuelas que invitan a usarlas a cualquier hora, rompiendo así la concepción que el brillo es solo para la noche.

Zara además ha añadido a su colección la falda con la que conseguirás un conjunto completo. Se trata de un modelo también confeccionado con lentejuelas y que comparte el diseño de pata de gallo. Se trata de una minifalda de tiro alto, que está disponible en todas las tallas y que cuesta 25,95 euros.