Los zapatos planos de la temporada no son los mocasines ni las bailarinas, tampoco los cómodos botines ’cowboy', pues Olivia Palermo combina los vestidos con los oxford y el resultado es alucinante

Tras el reinado de los mocasines, los oxford aspiran esta temporada al trono de zapatos planos más buscados. Y Olivia Palermo es toda una experta en la materia.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Si hablamos de estilismos perfectos con zapatos planos, Olivia Palermo se ha ganado a pulso el ser una de nuestras mayores fuentes de inspiración. Hace ya varias temporadas que descartó los tacones para su día a día y, aunque todavía los reserva para contadas fechas señaladas, la 'it girl' neoyorquina ha demostrado a base de 'lookazos' que las bailarinas, los mocasines, los mules destalonados o los botines planos son aptos incluso para las ocasiones más elegantes. ¿Su última pasión? Los oxford.

- Así es la colección de Oliva Palermo (¡sí, has oído bien, lanza su propia marca!)

- El perfecto vestido negro con lazada trasera de Olivia Palermo que puedes encontrar en Zara

En plena Semana de la Moda de Londres, la empresaria ha presumido de estilo con un conjunto formado por un vestido estampado fluido (del mismo tipo que los vestidos premamá de Zara que no deja de ponerse últimamente) que ha combinado con los citados zapatos oxford. En color blanco, con doble hebilla, flecos y un precio de 740,95 euros, este calzado forma parte de la primera colección de su propia marca, que ha sido presentada recientemente y ya es un éxito entre las 'socialités'.

Si echamos la vista atrás veremos que Olivia Palermo es toda una experta en la materia, pues ha llevado estos zapatos con todo tipo de piezas: con vaqueros rectos, con trajes de chaqueta y pantalón, con vestidos cortos, con faldas 'midi'... ¡y siempre acierta!

Los mejores looks de Olivia Palermo con zapatos planos Ver 23 fotos

Con estos antecedentes todo apunta a que este calzado de inspiración masculina será un imprescindible para los próximos meses, especialmente durante el entretiempo. Así lo demuestran los 'outfits' de 'celebs' como Natalia Dyer, Katie Holmes y el resto de reinas actuales del 'street style'.

Pero no hace falta salir de nuestro país para encontrar referentes, pues Letizia Ortiz también es una verdadera fan de los zapatos planos, a los cuales recurre habitualmente para añadirle comodidad a sus conjuntos 'working'. El pasado otoño, por ejemplo, vimos a la reina, a juego con sus hijas, con un look de trench y oxford para superar con éxito un día de lluvia en Asturias que demuestra además que no hay edad para lucirlos.