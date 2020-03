Está claro que los zapatos planos de la temporada que mejor combinan con todo son los mocasines y estos con perlas de Zara son los más bonitos

El zapato 'flat' que nos está haciendo apearnos de los tacones.

Clara Hernández | Woman.es

La revolución 'flat' ha llegado y está protagonizada por los mocasines, los zapatos planos que han comenzado a convertirse en una alternativa seria a los tacones desde que se lanzaron a pisar photocalls y alfombras rojas (sí, se los hemos visto usar en presentaciones a Paz Vega, que asegura que le dan "una vidilla y una alegría" que no le proporcionan los agotadores 'stilettos', o a Nicole Kidman en galas cinematográficas).

En cuanto al número de celebrities que han decidido apostar por este calzado hipercómodo, elegante y masculino para sus looks de calle, especialmente con pantalones y jeans, son incontables (Katie Holmes y Dakota Johnson figuran entre sus grandes adeptas).

Su éxito ha hecho que surjan cientos de modelos que reinventan el clásico y que ahora pueden cubrirse con estampados 'animal print', pedrería, destalonarse o, incluso, subir algunos centímetros y ofrecer una versión con tacón contraviniendo sus principios (y esta última opción también nos encanta).

Sin embargo, el modelo que encabeza nuestra 'wishlist' es, probablemente, este en color negro (perfecto para combinar con todo), un tacón todoterreno de apenas 1,3 cm, la tradicional cadena dorada a la altura del empeine y, ¡atención!, detalles de perlas blancas y microtachuelas doradas que recorren las costuras del zapato.

Su precio es de 35,95 euros y son ideales para combinar tanto con monos y prendas atrevidas, como con falda midi, blazer para convertirlos en el perfecto complemento 'working' o pantalones de todos los tipos (jeans, por supuesto, incluidos para lograr un look relajado). Y, como no podía ser menos, son supercómodos, con estilo y aptos para recorrer cualquier distancia.

¿Consejos? La combinación será más favorecedora y podrás lucir mejor tus mocasines con pantalones no demasiado largos y que dejen al aire los tobillos. ¿Te gusta romper esquemas? Prueba a ponértelos con minifalda y calcetines no demasiado altos: no contrariarás a las defensoras de las piernas desnudas y contrarias a los pantys (al menos, por completo) y darás a tu estilismo un toque preppy muy divertido.