Increíble, pero cierto. Zara vuelve a sorprendernos con una nueva versión de los zapatos joya que arrasan entre las 'influencers' y está causando sensación.

Cecilia Franco

De un tiempo a esta parte, llevamos viendo a través de Instagram que los zapatos joya se han convertido en los protagonistas de nuestros looks de invitada. Pero, también hemos ido dándonos cuenta que no solo se han colado entre las invitadas, sino que han encontrado cabida en el 'street style'. ¿Quién se ha encargado de esto? Creemos que, en parte, todos estos cambios se han debido a las creaciones que nuestras tiendas 'low cost' se han propuesto lanzar. ¿Entre ellas? Zara, esta nueva temporada, se está encargando de fomentar esas pendas que parecen de lujo (pero no son), como el deslumbrante vestido o los zapatos joya que son un sueño. Y, no. No son los que llevamos viendo hasta ahora, sino un diseño aún más espectacular.

El 'street style' neoyorquino empezó a darnos algunas pistas, y no tardamos en darnos cuenta que se coronaría como un calzado básico para esos días en los que queremos dar un extra a nuestros outfits o, simplemente, para estrenar en ese 'eventazo' que tanto tiempo llevamos esperando.

Olivia Palermo fue de las primeras en lucir este tipo de calzado en versión mules. De pronto, los detalles brillantes comenzaron a irrumpir nuestras tiendas 'low cost' y, nuestras ansias por tener todos los modelos y en todos los colores, fue una realidad en la vida de todas las amantes de la moda.

Uterqüe comenzó diseñando unos zapatos de tacón, en varios colores y con esos detalles joya irresistibles. No pasó mucho tiempo, cuando Zara también se unió a crear su versión de estos zapatos con unos colores más vibrantes, como los que lució Tamara Falcó. Sin embargo, amigas, no todo ha quedado ahí y Zara ya avisa que esta nueva temporada estos zapatos se quedan al crear nuevas versiones y diseños que… ¡Sin palabras!

'Influencers' como Silvia Zamora (@ladyaddict) ya tienen esa nueva versión del zapato joya en su armario y hemos de decir que, desde que los hemos visto, hasta nos hemos olvidado (un poco) de la versión clásica inicial.

Este nuevo diseño que se encuentra también en Zara (49,95 €) se trata de un zapato de tacón en tono beige y con el detalle joya en forma de estrella. Combinados con un vestido, con jeans… ¡Este calzado todoterreno se adaptará a todo! Súbete a este diseño fantasía y siéntete más empoderada que nunca en tu vuelta al trabajo. ¡Pisa fuerte y elegante!