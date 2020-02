Las zapatillas que más vas a llevar este 2020 vas a diseñarlas tú misma

Las que más saben de moda ya han creado las suyas y nos encantan.

María Aguirre | Woman.es

Cualquier excusa es buena para sumar un nuevo par cuando eres amante de las zapatillas. Nos entran por los ojos, es irremediable el "contagio" y, para qué engañarnos, nos encanta que así sea. Cualquier excusa es buena para sumar un nuevo par al zapatero, sobre todo si sirve para anticiparnos y marcar tendencia antes de que llegue el gran boom de dicho modelo.

Lo hemos visto con los modelos de plataforma, que se han subido a las barbas de las zapatillas clásicas de lona hasta conquistar los armarios de celebrities como Sara Carbonero. Algo muy similar ha pasado con los diseños tipo chunky; muchos meses han pasado desde que nos sorprendimos con este boom que mucha gente tomó como una moda pasajera que ha acabado dando pie a toda una evolución de este tipo de deportivas hacia diseños todavía más arriesgados y vanguardistas a los que están abonadas mujeres de la talla de Rosalía.

Pero, como en todo lo que tiene que ver con la moda, el deber de quien está atenta a las tendencias es mirar siempre al futuro, como esa recomendación de los expertos en conducción que nos dicen de la importancia de poner la vista en el horizonte de la carretera para anticiparnos al trazado del recorrido. Algo así hacemos las que escribimos de moda, y la táctica suele dar sus réditos siempre. Prueba de ello es que ya te pusimos a comienzos de este mes en la pista de las deportivas que van a ser tu obsesión en el 2020, las de bota de estilo retro.

En lo urbano, Instagram es la fuente principal de información, y las influencers nos han dado ya las pistas suficientes para saber que este tipo de caña alta y estrecha -no es igual a esos diseños más bastos y anchos que tanto se llevaron en los dosmil inspirados en la cultura hip hop-, propicia para diseños elegantes y con un punto de sobriedad, es la zapatilla que, después de llamar mucho a la puerta, ha decidido tirarla abajo y está a punto de conseguirlo. La sencillez está de vuelta al universo sneakers.

Todas las firmas están impulsando ya sus versiones de este estilo de sneaker, pero nosotras ya hemos escogido nuestra favorita: la Blazer de Nike. Original de 1972, este diseño de la firma de Oregón nació exclusivamente como una zapatilla de baloncesto, pero igual que ha ocurrido con otros diseños históricos, con los años dio el salto a la moda urbana. Nunca se fueron del todo, pero llevaban bastante tiempo silenciadas, incomprensiblemente, en el particular ciclo de las tendencias de las sneakers. Afortunadamente para nosotras, las Nike Blazer han entrado en erupción, y lo mejor de todo es que las puedes personalizar hasta el último detalle.

Gracias a la función 'Nike by you', puedes sacar la diseñadora que llevas dentro jugando con distintos colores y acabados para dar forma a las que llevarás en tus pies a lo largo de este 2020. Si la creatividad no te fluye, te puedes inspirar en las que ya han tenido la suerte de hacerlo.

Por ejemplo, si prefieres los tonos suaves, con un punto más formal y elegantes, el diseño inspirado en "los cielos grises de Tokyo, Nueva York y París" de la estilista Patricia Waltz te va a encantar: "Una de mis cosas favoritas del planeta es viajar y buscar en esos lugares prendas especiales que cuenten una historia y que con su convivencia creen un buen fondo de armario. En los últimos meses del año pasado viajé a estas tres ciudades una tras otra. Lugares completamente distintos en los que encontraba su punto en común en el color grisáceo que adquiría la ciudad y que inevitablemente cada rincón me recordaba a las fotografías de Vivian Maier", explica en exclusiva sobre lo que ha sido su moodboard para crear su par.

La fotógrafa de moda, arquitecta y directora de arte Inma Mariscal ha centrado su diseño de las Blazer entorno a un concepto artístico: la monocromía. Lo argumenta en exclusiva para Woman del siguiente modo: "Inconscientemente, siempre me siento arrastrada por el monocromo, probablemente por la paz y la armonía visual que me genera. A la hora de entender un espacio, una foto o incluso una pintura, ese orden que transmite una misma gama o un mismo color, desde mi punto de vista, le aporta peso y estabilidad al conjunto". El resultado: una apología del rojo espectacular.

Una tercera fuente de inspiración que puede servirte es la creación de la experta en comunicación de moda y lifestyle Alejandra del Corro, que ha optado por una opción atemporal y muy versátil: utilizar el blanco como base e introducir el color, en este caso el verde, en los detalles. "Me he inspirado en los colores del verano asturiano, caracterizado por la gama de verdes. Me he inspirado en esos veranos con amigos, el patín, el surf, la playa y la montaña", expone del Corro, que recomienda además que las zapatillas que diseñes "tengan un punto especial pero que con el paso del tiempo puedas seguir dándoles uso más allá de una tendencia".

Como ves, las tres coinciden en buscar en aquello que les rodea, les inspira y les representa, ya sea en el entorno real o en su imaginario, para volcarlo en sus Nike Blazer. Nada como dejarse llevar para que la creatividad fluya. Al fin y al cabo, como bien apunta Inma Mariscal, "Todas las influencias ya están en el subconsciente: cine, foto, arte...". Ellas ya lo han hecho y el resultado no puede ser más espectacular, con tres diseños completamente diferentes entre ellos. ¡Ahora te toca a ti!