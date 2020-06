Que las zapatillas New Balance son las deportivas que TODAS llevan ya lo sabíamos, pero nos encantan las blancas de Marta Lozano y cómo las combina

Con aire retro y grises, así son las zapatillas que han conquistado a todo Instagram.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

New Balance es la firma que reina en Instagram en lo que a zapatillas se refiere, porque este es el modelo que todas llevan y así lo combina Marta Lozano.

Si te has pasado el confinamiento mirando Instagram sabrás de lo que hablamos. Los pocos looks, a parte de pijamas y calcetines, los hemos visto o con sandalias de tiras o con estas deportivas de New Balance.

Ya antes de que comenzara el estado de alarma que nos sometió a cuarentena estricta durante dos meses a todo el país, hablamos de lo mucho que se llevaban las New Balance con vestidos maxi para dar al bienvenida a la primavera. Si bien ya eran máxima tendencia antes de que todo pasara, cuando comenzamos la desescalada y pudimos respirar aire fresco mientras dábamos nuestros paseos en nuestra franja horaria se convirtieron en algo más que tendencia, en un icono básico.

Kaia Gerber nos enseñó cómo las combina con pantalones fluidos de traje chaqueta, Erea Louro con maxi vestidos o abrigos oversize y todo Instagram nos demuestra que las zapatillas se independizan de su labor de gimnasio para acompañarte en el asfalto con tus mejores prendas.

Ahora, la influencer Marta Lozano también las combina con el 'outfit' original (por llamarlo así): el chándal gris.

¿Optamos por looks más cómodos desde que se nos permite salir a la calle? Esa parece la tendencia. El confinamiento nos ha hecho, a lo mejor, priorizar unas cosas sobre otras.

Sea como fuere, el chándal de Marta no deja indiferente, pues sigue las lineas de la moda de Tiktok e Instagram. Un pantalón jogger, ancho y ligeramente oversize que combina con una sudadera crop top, una gorra de los 'Yankees' y un bolso blanco con textura. ¿Las zapatillas? El calzado del que hemos venido a hablar. Un modelo de New Balance en blanco y con aire retro que ha conjuntado con unos calcetines blancos al más puro estilo noventero. Tuyas por 100 euros.

Un outfit que perfectamente podríamos habérselo visto a Monica Geller en su ejercicio matutino.