Estas zapatillas Converse con plataforma que TODAS llevan en Instagram quedan genial con tus pantalones más cómodos, vaqueros y vestidos midi, María Valdés lo confirma

En color negro y de caña alta.

Woman.es

Viendo cómo quedan las Converse negras de plataforma que son virales en las cuentas de Instagram de las principales influencers, nos hemos empezado a plantear el debate de si estábamos equivocadas hasta al apostar en las zapatillas de tela por el blanco en vez de por el negro. No somos las únicas, está claro, porque hasta Sara Carbonero las ha llevado blancas hasta la fecha, pero la verdad es que oscuras tienen algo especial.

Es más, podríamos decir que son incluso más versátiles que las blancas, tal y como lleva demostrando la influencer María Valdés en las últimas semanas con una batería de looks totalmente distintos entre ellos que tienen estas deportivas de bota su nexo en común.

En la imagen principal con la que acompañamos el titular de este texto puedes ver lo bien que remata un outfit con vaqueros slouchy y una gabardina en clave informal, pero te va a costar quedarte con una opción cuando veas cómo quedan también con otras combinaciones. Por ejemplo, con vestido midi estampado y fluido.

Si lo tuyo son los pantalones básicos y cómodos, y quieres sumarte a la tendencia del monocromatismo que tanto está calando entre celebrities e influencers, las Chuck Taylor con plataforma y de caña alta son el calzado perfecto si el color elegido para el total look en cuestión es el negro.

Cuando optes por todo lo contrario, por el riesgo y lo atrevido, también son un recurso. Si no te lo crees, mira cómo combinan con los pantalones más difíciles de llevar, de cuadros.

Y si con todos estos looks van de diez, ¿cómo no lo van hacer igual en looks de aire vintage, construidos a partir de una prenda tan especial como el peto?

Después de semejante galería de estilismos, no creo que te queden dudas, como a nosotras, de que son las zapatillas más versátiles del momento, y al ser de lona son perfectas para encarar la temporada de calor, ya que son más fresquitas.

Por cierto, si te gustan tanto como a María Valdés, las tienes disponibles en la tienda on line oficial de Converse por un precio de 85 euros.