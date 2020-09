Solo con estas zapatillas podrías combinar un traje de chaqueta y pantalón de invitada para ir a la oficina y que quede así de estiloso (lo dice María García de Jaime)

Lección de estilo.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

El mundo (fashion) se divide en este momento entre las personas que ya llevan botas y las que se niegan y siguen usando las Converse (o Superga, como Kate Middleton). Ha empezado oficialmente la época del año en la que todas las influencers sacan de los más fondo de su armario las botas y los botines, sin embargo, hay otras que, como María García de Jaime, que no se quieren despedir de las zapatillas Converse. Y, oye, no ha pedido elegir mejor combinación porque nos ha dado una idea para reutilizar un look de invitada para nuestro día a día.

María García de Jaime y Tomás Páramo acaban de publicar 'Botas de colores para días de lluvia', su primer libro, en el que cuentan su historia de amor y cómo fue convertirse en padres con apenas 20 años. Ha sido precisamente en el posado para la prensa de la presentación del libro donde nos hemos enamorado del look de María, un conjunto elegante y discreto.

La influencer se enfundó un conjunto con estampado de cuadros vichy de la firma sevillana Vogana, compuesto por un pantalón cropped, una caqueta de doble botonadura y uno sobretodo en el mismo tono azul del traje. Este look bien podría haber sido el que lleva una invitada a una boda, ya sea con unas sandalias como con unos salones, para María, para darle un toque más informal y ser fiel a su estilo, apostó por sus botines Converse blancos, las clásicas Chuck Taylor All Star Lift High Top, que se crearon en 1917.