La ganadora al Oscar a Mejor Actriz Secundaria por 'Minari', Yuh-Jung Youn, no ha tenido problema ninguno al asegurar que está harta de que le pregunten por Brad Pitt y que no dudó en hablar de él de cosas muy serias.

Fue uno de los momentazos de la pasada gala de los premios Oscar y de ahí que, a día de hoy, a Yuh-Jung Youn todavía le persiga la sombra de su 'tonteo' con Brad Pitt. Todo sucedió cuando el intérprete de 'Once Upon A Time in Hollywood' hacia entrega a la actriz surcoreana de su estatuilla y esta le decía "Señor Brad Pitt encantada, dónde estaba cuando estábamos rodando. ¡Qué honor!". Un comentario que se convirtió en lo más comentado, y del que ahora hemos conocido todos los detalles gracias a que la propia Yuh-Jung Youn lo ha desvelado.

"Le dije que invirtiese más dinero en la película", asegura la actriz surcoreana. Un comentario que tiene todo el sentido del mundo tras conocer que, detrás de la cinta 'Minari' (el 'filme' por el que ganó el Oscar la intérprete), se encuentra la productora Plan B Entertainment, propiedad de Brad Pitt.

En cuanto al resto de la conversación, lo cierto es que de su contenido se extrae que Yuh-Jung Youn no tiene pelos en la lengua. "También le dije que tiene que venir a Corea y me prometió que así lo haría. Pero yo no creo en la palabra de los americanos. Su vocabulario es demasiado correcto. Me dijo que mi actuación era muy respetable y todo eso, pero ya soy mayor. Ya no me creo esas palabras", asegura.

Aunque sus palabras no se quedan ahí: "Cuando alguno de mis proyectos son americanos, la gente en Corea tiende a pensar que los acepto porque admiro Hollywood. Sin embargo, no, no admiro Hollywood. La razón por la que sigo viniendo a Estados Unidos a trabajar es porque así tendré la oportunidad de ver a mi hijo una vez más, al menos".

Una mujer fuerte e independiente que a sus 73 años se impuso en la categoría de Mejor Actriz Secundaria a Maria Balakalova, Olivia Colman, Amanda Seyfried y Glenn Close. De hecho, esta última, eterna nominada, nunca ganadora, se marcó un 'perreo' en mitad de la gala que se convirtió en viral. Preguntada después sobre qué opinaba por no haberse alzado con la victoria, la actriz contestó con mucha educación y elegancia: "Siempre respetaré las decisiones que tome la Academia de Cine de Hollywood. Son mis compañeros, al fin y al cabo".